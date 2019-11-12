Üniversitelilerden ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı

Harran Üniversitesi (HRÜ) Genç İyilik Kulübü öğrencileri, eğitim çağındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı.

Genç İyilik Kulübü üyeleri, temin ettikleri kırtasiye malzemelerini Şanlıurfa Eyyubiye Eyyüp Göncü Ortaokulu'ndaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı.

Harran Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde öğretim gören Genç İyilik Kulübü Başkanı Gülistan Alçin, ihtiyaç sahibi çocukların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Yaşadığımız toplumun içinde ihtiyaç sahibi ailelerinin ve onların çocuklarının her zaman yanındayız. Sadece insani ihtiyaç değil destekleyici eğitim olarak da bu minik kardeşlerimizin hizmetindeyiz. Bütün bu güzellikleri yaparken Deniz Feneri Derneği'nin desteklerini yanımızda görmekten çok mutluyuz." dedi.