Üniversitelilerden, ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve kıyafet desteği

Elazığ'da öğrenim gören üniversite öğrencileri, yaklaşık 150 ilkokul öğrencisine kırtasiye ve kıyafet desteğinde bulundu.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK Gönüllüler Kulübü öğrencileri, 'Isıtan Eller' projesi kapsamında, Yakup Şevki Paşa İlkokulundaki öğrencilere kırtasiye ve kıyafet desteğinde bulundu. Aynı zamanda öğrenciler, kendi imkanları ile ördükleri atkı ve bereleri de öğrencilere hediye etti. Programa katılan Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın Eşi Berihan Kaldırım ise üniversite öğrencilerini bu anlamlı davranışlarından dolayı tek tek tebrik etti. Minik öğrencilerle de yakından ilgilenen Berihan Kaldırım, onlarla sohbet ederek, hediyeler verdi.



Mutlu olduklarını belirten KYK Gönüllüler Kulübü üyelerinden Elyasa Güven, "Biz onlara kırtasiye ve kıyafet yardımı yaptık onlar ısındı, onların gözlerindeki mutlulukta bizlerin içini ısıttı. Bu güzel projemize destek veren katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Isıtan Eller projesi kapsamında Yakup Şevki Paşa İlkokulu'na geldik. Bizler de bu projeler kapsamında KYK kız yurtlarında örülen atkı, bere ve boyunluk gibi ürünleri buraya getirdik. Burada yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye malzemeleri de getirip dağıttık" dedi.



Çok güzel bir etkinlik olduğunu dile getiren gönüllülerden Fatma Şimşek, " 2019- 2020 yılı gönüllük yılı olduğu için 'Isıtan Eller' projesi kapsamında Sare Ana ile Fethi Sekin KYK kız yurtları ile kulübümüz olarak örmüş olduğumuz atkı ve bereleri öğrencilere hediye ettik. Destek ve katkılarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne de çok teşekkür ederiz" diye konuştu.



Çok mutlu olduğunu dile getiren İlkokul öğrencilerinden Enver Türken ise, " Ağabey ve ablalarımız bizlere bir çok hediye verdi. Kırtasiye ve kıyafet hediye ettiler. Özellikle kalem, kitap, boyama kalemi, defter ve bere ile atkı hediye ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorum ve onları çok seviyorum" şeklinde konuştu.



Bir çok hediye aldığını aktaran ilkokul öğrencilerinden Esma Çiçekay da, hediyeleri çok beğendiğini dile getirdi.



Programa, Berihan Kaldırım'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ELAZIĞ