Üniversitelilerden, İlkokul Öğrencilerine Su Tasarrufu Semineri

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencileri, ilkokul öğrencilerine su tasarrufunu anlattı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencileri, ilkokul öğrencilerine su tasarrufunu anlattı.



MCBÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi dersi kapsamında Yunusemre ilçesindeki TOKi İlköğretim Okulu ve Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.



Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine yönelik seminerde, 14 üniversite öğrencisi, ilkokul öğrencilerini su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek için sunum yaptı.



Danışmanlığını MCBÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Mehmet Ali Yurdusev, Prof. Dr. Ümit Gökkuş, Doç. Dr. Mustafa Erkan Turan, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ali Kumanlıoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Tülin Çetin'in yaptığı öğrenci grubunun sunumları, ilkokul öğrencilerinden büyük ilgi gördü.



Etkinliğin sonunda, ilkokul öğrencilerine İSKİ Genel Müdürlüğünce sağlanan hediyeler dağıtıldı.

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