Üniversitelilerden kadına şiddet filmi - Son Dakika

Üniversitelilerden kadına şiddet filmi

09.05.2021 10:52
Üniversitelilerden kadına şiddet filmi, System.String[]

TÜRKİYE'nin çeşitli üniversitelerinde çoğunluğu sahne sanatlarıyla ilgilenen öğrenciler, sosyal medya üzerinden kadına şiddete karşı farkındalığı artırmak için 'Kadın Demek' adlı grup kurdu.

TÜRKİYE'nin çeşitli üniversitelerinde çoğunluğu sahne sanatlarıyla ilgilenen öğrenciler, sosyal medya üzerinden kadına şiddete karşı farkındalığı artırmak için 'Kadın Demek' adlı grup kurdu. Öğrenciler kadın cinayetleri ve şiddeti anlatan kısa film hazırlayıp, sosyal medyadan paylaştı.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden birçoğu sahne sanatlarıyla ilgili üniversite öğrencileri, kadın cinayetleri ve kadına karşı işlenen şiddet suçlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için bir araya geldi. 'Kadın Demek' adlı grubu kuran üniversite öğrencileri, sosyal medyadaki platformlar üzerinden bu konudaki toplum bilincini artırmak için yaklaşık 7 dakikalık kadın cinayetleri ve şiddet olaylarını da anlatan kısa film hazırladı. 30'a yakın kişiden oluşan grup ve oyuncu ekibiyle hazırlanan 'Kadın Demek' isimli filmde kadın cinayetleri ve şiddet olayları anlatılıyor.

KADINLARIN SESİ OLMAKKadın Demek grubu sözcüsü İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi ve tiyatro kulübünden Berfin Naz Uzar, yaklaşık 6 ay önce kurdukları üniversite öğrencilerinden oluşan sosyal medyadaki Kadın Demek sayfasında, toplumdaki kadın baskısı, kadına şiddet ve kadın cinayetlerine karşı farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyledi. Hedeflerinin ulaşabildikleri kadar geniş kitlelere ulaşarak, kadın cinayetleri ve şiddet olaylarına karşı bilinci artırmak olduğunu anlatan Uzar, "Susturulmuş ve haksızlığa uğramış kadınların sesi olmak ve toplum bilincini artırmak adına bu hassas konuyu bu şekilde yansıtmak, farkındalığı artırmak için kısa film çalışması da yaptık" dedi.65 GÜNDE 67 KADIN CİNAYETİTürkiye'de 2020 yılında 300 kadının erkekler tarafından öldürüldüğüne, 171 kadının da ise şüpheli şekilde ölü bulunduğuna dikkat çekilen filmde, 2021'in başlarında ise durumun yine değişmediği ve yılın ilk 65 gününde 67 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü belirtildi. Filmde bundan sonrası için gerek yasal, gerek eğitim öğretim alanında atılacak adımlarla kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi umut edilerek, şu çağrı yapıldı: "Çünkü her bir anne, her bir kardeş, her bir erkek, her bir kadın, her bir insan özgürce yaşama hakkına sahiptir. Lütfen çevremizde olup bitenlere karşı tepkisiz kalmayalım. Hep birlikte acı çekmiş bütün kadınların sesi olalım. Büyük önder ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Şuna inanmak lazımdır ki, yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir', 'Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.' Bu kısa film cinayete kurban gitmiş, öldürülmüş, şiddet görmüş tüm kadınlarımıza adanmıştır."GRUP VE OYUNCU EKİBİKadın Demek grubundaki ana ekip ve filmdeki oyuncu öğrenciler ise şu isimlerden oluşuyor:

"Berfin Naz Uzar, Özge Ögür, Baran Peltek, Kurthan Çiloğlu, Uğur Yavuzkara, Kayra Nur Hatapçı, İlkay Ertürk, Tuba Kaynak, Kıvanç Peltek. Doğa Duman, Eylül Atalay, Ömer Berkay Taş, Betül Kaynak, Tugana Güney, İzel Ertürk, Mustafa Kahraman, Mertcan Yücel, İrem Buse Börksüz, Duru Dermut, Sıla Demir, Gizem Şimşek, Alp Erbay, Cansın Ustabaşı, Eralp Baturlar, Çağla Deniz Hergül, Utkuhan Altın, Lara Köroğlu, Sude Küçükakın, İlke Kök, Enes Afiyon, Çağan Hatapçı, Gülse Yılmaz, Eda Toker, Gaye Kapan, Doğa Selin Taşdemir, Zeynep Boz, Rabia Ertaş."


Üniversitelilerden kadına şiddet filmi
Üniversitelilerden kadına şiddet filmi
Üniversitelilerden kadına şiddet filmi
Üniversitelilerden kadına şiddet filmi
Üniversitelilerden kadına şiddet filmi
Üniversitelilerden kadına şiddet filmi
Üniversitelilerden kadına şiddet filmi
Üniversitelilerden kadına şiddet filmi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversitelilerden kadına şiddet filmi - Son Dakika


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