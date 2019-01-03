Üniversitelilerden Köy Okuluna "Kardeş Eli"

Kastamonu Üniversitesi
İnsani Yardım Topluluğu üyeleri tarafından Diyarbakır
'ın Silvan
ilçesine bağlı Beypınar İlkokulu öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldı.
Beypınar İlkokulu öğretmenlerinin sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşması üzerine topluluk üyeleri tarafından "Kardeş Eli Projesi" başlatıldı.
İlkokulda öğrenim gören 41 öğrenci için hazırlanan okul çantası ve kırtasiye yardımı, kargo aracılığıyla Diyarbakır'a gönderildi.
Topluluk Başkanı Osman Zümbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulun kırtasiye ihtiyacı için sosyal medya üzerinden kendilerine ulaştığını söyledi.
Talebe yanıt vermek için çalışmaya başladıklarını belirten Zümbül, "Tüm arkadaşlarımız bu işe el verdi. Hep beraber çalışmaya başladık. Diyarbakır'daki kardeşlerimizin ihtiyacını karşılamak için elimizden geleni yaptık." dedi.
Okuldaki 41 öğrenci için 41 çanta hazırladıklarını anlatan Zümbül, "Çantaların içinde sırt çantası, resim defteri, sulu boya, kuru boya, pastel boya, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, yapıştırıcı, el işi kağıdı ve fon kartonu var. Gönderilen malzemeler yaklaşık 2 bin 300 lira değerinde." diye konuştu.
Topluluk olarak ellerinden geldiği kadar ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışacaklarını anlatan Zümbül, şunları kaydetti:
"Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yardım kampanyalarına devam edeceğiz. Elimizden geldiğince insanlara ulaşıp ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olan akademik danışmanımız Dr. Öğretim Üyesi Veysel Erkan hocamız başta olmak üzere herkese teşekkür ederiz."