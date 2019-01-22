Son Dakika Haberleri: Üniversitelilerden 'La Casa de Papel' Jimnastik Gösterisi

Üniversitelilerden 'La Casa de Papel' Jimnastik Gösterisi

1 saat önce

İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği bölümü öğrencileri, dünyaca ünlü İspanyol dizisi 'La Casa de Papel'den esinlenerek hazırladıkları jimnastik gösterileriyle tam not aldı.

Üniversitelilerden 'La Casa de Papel' Jimnastik Gösterisi, System.String[]
İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği bölümü öğrencileri, dünyaca ünlü İspanyol dizisi 'La Casa de Papel'den esinlenerek hazırladıkları jimnastik gösterileriyle tam not aldı.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği bölümü öğrencilerinin final sınavı, Esenyurt Belediyesi Cumhuriyet Spor Salonu'nda, Dr. Öğr. Üyesi M. Sibel Yaman tarafından yapıldı. Spor Yöneticiliği bölümü öğrencilerinin Genel Jimnastik dersi için hazırladığı koreografi büyük beğeni topladı. BESYO öğrencilerinden Mahmut Can Alioğlu, Sezer Sadık Çeçen, Murat Erdoğan, Gökhan Akbaş, Barış Yeniş, Buket Can, Recep Canik ve Musa Gündüz dönem boyunca öğrendiklerini sınavda eğlenerek gösterdi.

Öğrenciler, dünyanın en çok izlenen İspanyol dizisi La Casa de Papel'den esinlenerek diziye ait hazırladıkları jimnastik koreografilerini sundu. Hazırlanan koreografide, diziden çeşitli sahneleri jimnastik hareketleriyle birbirine bağlayan ve müzik eşliğinde profesyonelce izleyicilere sunan İESU öğrencileri büyük beğeni topladı. Genel Jimnastik gösterisi, hem izleyicilerden hem de öğretmenleri Dr. Öğr. Üyesi M. Sibel Yaman'dan tam not aldı.

Gösteri sonunda tüm öğrenciler grupla fotoğraf çekindi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:22 Kaynak: DHA

Esenyurt Üniversitesi, İstanbul, Güncel
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