Üniversitelilerden Mehmetçik'e destek: Oda ışıklarıyla 'Bahar' ve 'TSK' yazdılar - Son Dakika

Sivas'ta yurtta kalan üniversite öğrencileri Mehmetçik'e destek olabilmek için odalarındaki ışıklarla 'Bahar' ve 'TSK' yazdı.



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içindeki bulunan KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde devam 'Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e destekte bulunmak istedi. Bunun üzerine öğrenciler odalarındaki ışıkları aynı anda yakarak yurt binalarına 'Bahar' ve 'TSK' yazdı. Mehmetçik'in yanında olduklarını gösteren öğrenciler daha sonra yurt bahçesinde Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrencilerin bu anlamlı desteğini yurtta bulunan diğer öğrenciler ilgiyle izleyerek video çekip kayıt altına aldı. - SİVAS