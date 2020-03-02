Üniversitelilerden Mehmetçik'e destek: Oda ışıklarıyla 'Bahar' ve 'TSK' yazdılar - Son Dakika

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Üniversitelilerden Mehmetçik'e destek: Oda ışıklarıyla 'Bahar' ve 'TSK' yazdılar
23 dakika önce
Sivas'ta yurtta kalan üniversite öğrencileri Mehmetçik'e destek olabilmek için odalarındaki ışıklarla 'Bahar' ve 'TSK' yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:14 Kaynak: İHA
Sivas'ta yurtta kalan üniversite öğrencileri Mehmetçik'e destek olabilmek için odalarındaki ışıklarla 'Bahar' ve 'TSK' yazdı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içindeki bulunan KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde devam 'Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e destekte bulunmak istedi. Bunun üzerine öğrenciler odalarındaki ışıkları aynı anda yakarak yurt binalarına 'Bahar' ve 'TSK' yazdı. Mehmetçik'in yanında olduklarını gösteren öğrenciler daha sonra yurt bahçesinde Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrencilerin bu anlamlı desteğini yurtta bulunan diğer öğrenciler ilgiyle izleyerek video çekip kayıt altına aldı. - SİVAS
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