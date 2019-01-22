Üniversitelilerden Sokak Kedilerine Sıcak Yuva

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
'nde (MSKÜ) eğitim gören bir grup öğrenci kaldıkları yurtta kendi imkanları ve yurt görevlilerinin destekleriyle kulübe yaparak kedilerin hem soğuktan korunmasına hem de yiyecek bulmalarına imkan sağladı.
MSKÜ'de eğitimlerini sürdüren ve KYK Milli Piyango Kız Yurdunda kalan bir grup kız öğrenci, yurdun bahçesini mesken tutan kedilerin soğuk havada üşüdüğünü görünce, sosyal sorumluk projesi gerçekleştirmek üzere harekete geçti.
Yurt yönetiminin desteği ve personelin katkısıyla kediler için kulübe yapan öğrenciler hazırladıkları 3 kulübeye yurttaki eski çarşafları döşeyerek kedilere sıcak bir mekan hazırladı.
Öğrencilerden Zeynep Küçüköztaş, çevreye duyarlılıklarını, hayvan sevgisini, arkadaşlarına ve çevredekilere hissettirmek amacıyla Kedi Evi Projesini hayata geçirdiklerini söyledi.
Bir hafta içinde çalışmayı tamamlayıp kedi evlerini oluşturduklarını belirten Öztaş,"Şimdilik 3 kedi evi yapıldı. Bunları yurdumuzun tenha yerlerine yerleştirdik." diye konuştu.
Küçüköztaş, kedi evlerinin kendileri için basit ama kediler için sağlıklı ve sıcak bir yuva olduğunu dile getirdi.