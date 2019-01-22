Son Dakika Haberleri: Üniversitelilerden Sokak Kedilerine Sıcak Yuva

Üniversitelilerden Sokak Kedilerine Sıcak Yuva

46 dakika önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) eğitim gören bir grup öğrenci kaldıkları yurtta kendi imkanları ve yurt görevlilerinin destekleriyle kulübe yaparak kedilerin hem soğuktan korunmasına hem de yiyecek bulmalarına imkan sağladı.

Üniversitelilerden Sokak Kedilerine Sıcak Yuva, System.String[]
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) eğitim gören bir grup öğrenci kaldıkları yurtta kendi imkanları ve yurt görevlilerinin destekleriyle kulübe yaparak kedilerin hem soğuktan korunmasına hem de yiyecek bulmalarına imkan sağladı.


MSKÜ'de eğitimlerini sürdüren ve KYK Milli Piyango Kız Yurdunda kalan bir grup kız öğrenci, yurdun bahçesini mesken tutan kedilerin soğuk havada üşüdüğünü görünce, sosyal sorumluk projesi gerçekleştirmek üzere harekete geçti.


Yurt yönetiminin desteği ve personelin katkısıyla kediler için kulübe yapan öğrenciler hazırladıkları 3 kulübeye yurttaki eski çarşafları döşeyerek kedilere sıcak bir mekan hazırladı.


Öğrencilerden Zeynep Küçüköztaş, çevreye duyarlılıklarını, hayvan sevgisini, arkadaşlarına ve çevredekilere hissettirmek amacıyla Kedi Evi Projesini hayata geçirdiklerini söyledi.


Bir hafta içinde çalışmayı tamamlayıp kedi evlerini oluşturduklarını belirten Öztaş,"Şimdilik 3 kedi evi yapıldı. Bunları yurdumuzun tenha yerlerine yerleştirdik." diye konuştu.

Küçüköztaş, kedi evlerinin kendileri için basit ama kediler için sağlıklı ve sıcak bir yuva olduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:16 Kaynak: AA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serviste Unutulan Anaokulu Öğrencisini, 5 Saat Sonra Fark Ettiler HDP, Diyarbakır Dahil 20 İlde Adayını Açıkladı

Sevgilisini Öldürüp Cesedini Otomobille Dolaştıran İş Adamına Müebbet Hapis Cezası Verildi Turkcell'in Geliştirdiği Yerli Arama Motoru Yaani, Yapılan Bazı Aramalarda Büyük Bir Skandala İmza Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 14:02:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversitelilerden Sokak Kedilerine Sıcak Yuva
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]