Son Dakika Haberleri: Üniversitelilerden Yaşlılara Karanfil

Üniversitelilerden Yaşlılara Karanfil

1 saat önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında cadde üzerindeki yaşlı vatandaşlara karanfil hediye etti.

Üniversitelilerden Yaşlılara Karanfil, System.String[]
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında cadde üzerindeki yaşlı vatandaşlara karanfil hediye etti.

"18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında Samsun'da üniversite öğrencileri anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri İlkadım ilçesi İstiklal(Çiftlik) Caddesi üzerinde yürüyüş gerçekleştirerek cadde üzerinde bulunan yaşlı vatandaşlara karanfil dağıttı ve broşür verdi. Yüzlerine maske takan öğrenciler yürüyüş boyunca yer yer sloganlar attı ve şarkılar söyledi.

Etkinlik hakkında bilgi veren OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Faruk Tan, yaşlılara dair, onların hayatımızdaki yerine dair yaklaşık 300 öğrenci ile farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

"Hepimiz birer yaşlı adayıyız"

OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi Tuğçe Özcan ise yaşlıların da toplumda bir yeri olduğuna dikkat çekerek, "Onları yok saymayalım. Onları seviyoruz ve saygı duyuyoruz. Hepimiz birer yaşlı adayıyız. Bunu unutmayalım ve unutturmayalım" dedi.

Yaşlı vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:34 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



40 Kalemde 60 Milyar Liralık Sosyal Yardım Geliyor Demet Akalın, Gökçe Bahadır'ı Tebrik Eden Yapımcısına Ateş Püskürdü Erdoğan'dan İdam Çıkışı: Biz Bir Hata Yaptık Kaldırdık 16 Yaşındaki Kızı Öperek Taciz Eden Sapığın Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 19:28:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversitelilerden Yaşlılara Karanfil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]