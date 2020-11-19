Üniversitelilere Başkan Aktaş'tan mektup var - Son Dakika

Pandemi sürecine rağmen gerek online üniversite hazırlık kursları gerekse de tercih danışmanlığı hizmetiyle gençlerin sürekli yanında olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üniversite tercihini Bursa'dan yana kullanan ve Bursalı olup da üniversite için başka şehirlere giden öğrencilere mektup gönderdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, zorlu bir sınavı geride bırakıp, Bursa'daki üniversitelere yerleşmeye hak kazanan gençlere 'Kadim şehrin genç konuklarına' başlığıyla bir mektup kaleme aldı. Bursalı olup da başka şehirlerdeki üniversiteleri kazanan gençlere ise "Bursa'nın gönül elçileri" diye seslenen Başkan Aktaş'ın yazdığı mektuplar, 30 gönüllü genç tarafından zarflanarak tüm öğrencilerin ev adreslerine gönderildi. Eğitim için başka şehirlerden Bursa'ya gelen gençleri mektupta bir QR Kod karşılaşıyor. QR kodu okutan gençler, 'Kadim Şehrimize Hoş geldiniz' videosunu ve Bursa'nın tarihi, kültürel, ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı, Bursa'da ulaşımın nasıl olacağının anlatıldığı online kitapçıkla karşılaşıyor.

Eline mektup ulaşan gençler, 19 Kasım Perşembe (BUGÜN) saat 19: 00'da online olarak yapılacak ve Bursa'nın tanıtımına yönelik soruların yer aldığı bol ödüllü bir bilgi yarışmasına katılmaya da hak kazanıyor. QR kodu okutarak ya da kendilerine SMS olarak gönderilen linke tıklayarak yarışmaya katılabilecek gençler, farklı ödüllerin sahibi olabilecek. Ayrıca tüm mektup giden gençler ücretsiz tiyatro biletine sahip oldu. - BURSA