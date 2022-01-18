ÜNİVERSİTELİLERE BÜYÜKŞEHİR'DEN SICAK ÇORBA İKRAMI - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine final sınavları haftasında akşam ve sabahları sıcak çorba ikramında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim görmeye gelen öğrencilere, final sınavı haftasında sıcak çorba ikramında bulundu. Öğrenciler sabah ve akşam dağıtılan sıcak çorba ile hem sağlıklı beslendi hem de bütçelerine katkı sağladı. SABAH VE AKŞAM SICAK ÇORBA Final haftasında Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde akşamları da ders çalışan öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunuldu. Öğrenciler sabahları ise Meltem ve Kültür kapılarında ikram edilen çorbalarını alarak derslerine girdi. Sınav haftası boyunca öğrencilere akşamları 22.00-23.00, sabahları ise 08.00-09.00 saatleri arasında çorba ikramında bulunulacak.

HİZMETTEN ÇOK MEMNUNUZ

Sinema Televizyon Bölümü öğrencilerinden Eren Geçer, sınavlara hazırlandığını belirterek, Öğrencilik zor, kısıtlı imkanlar ile okuyan arkadaşlarımız var. Böyle bir hizmetten çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz dedi. Tıp fakültesi öğrencisi Eren Akarsu da soğuk havalarda dağıtılan bu çorbanın kendilerine çok iyi geldiğini söyledi. Öğrenciler, çorba dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.