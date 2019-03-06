Son Dakika Haberleri: Üniversitelilere Narkotik Köpekleri ile Uyuşturucu Semineri

Üniversitelilere Narkotik Köpekleri ile Uyuşturucu Semineri

4 dakika önce

BURSA Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerinin uyuşturucu maddelere karşı duyarlılığını artımak amacıyla 'Narko Nokta' isimli seminer düzenledi.

Üniversitelilere Narkotik Köpekleri ile Uyuşturucu Semineri, System.String[]
BURSA Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerinin uyuşturucu maddelere karşı duyarlılığını artımak amacıyla 'Narko Nokta' isimli seminer düzenledi. Seminerde öğrencilere uyuşturucunun zararları ve korunma yolları anlatıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) işbirliğinde, uyuşturucu maddelere karşı farkındalığı artırmak amacıyla seminer düzenlendi. 'Narko Nokta' ismi verilen ve BTÜ Mimar Sinan Kampüsü'nde gerçekleşen seminere, öğrencilere uyuşturucu maddelerin zararları, tedavi yolları ve ihbar yolları gibi konularda bilgiler verildi. Narkotik timleri ile narkotik köpekleri 'Galia' ve 'Fırtına'nın da katıldığı seminer öğrencilerden büyük ilgi gördü. Seminer sonunda öğrencilere konu ile ilgili broşürler dağıtıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:53 Kaynak: DHA

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel
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