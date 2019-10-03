Son Dakika Haberleri: Üniversitelilere sıcak karşılama
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Üniversitelilere sıcak karşılama

48 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi almak için ilk kez Bursa'ya gelen gençleri Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde karşılıyor.

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* Bursa'ya ilişkin tanıtıcı materyallerin bulunduğu stantta, gençler Bursa hakkında bilgilendiriliyor.

İlk ve orta dereceli okullarda fiziki eksikliklerin giderilmesi, ihtiyacı karşılayamayan okulların sil baştan yenilenmesi ve eğitim kurumlarına Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor salonları kazandırılması başta olmak üzere eğitim yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi düzenlediği farklı etkinliklerle üniversiteli gençleri de yalnız bırakmıyor. Üniversite eğitimi almak için bu yıl ilk kez Bursa'ya gelen gençler, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Görükle Kampüsünde karşılanıyor. Uludağ Üniversitesi Öğrenci Topluluklarının tanıtım günlerinde stant açan Büyükşehir Belediyesi, yeni kayıt yaptıran öğrencilere Bursa'yı tanıtıyor.

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:28 Kaynak: Bültenler
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