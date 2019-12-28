Üniversitelilere uyuşturucu satan 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversitelilere uyuşturucu satan 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Üniversitelilere uyuşturucu satan 10 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Üniversitelilere uyuşturucu satan 10 şüpheli tutuklandı, System.String[]

TEKİRDAĞ'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından gelen bazı kişilerin, Değirmenaltı Mahallesi ve Namık Kemal Üniversitesi yerleşkesinin bulunduğu bölgede, öğrencilere uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığını belirledi. Ekipler, tespit edilen şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi, 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelerinin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda torbalar içinde 1,5 kilo esrar, 600 gram skunk (19 fişek halinde), 15 gram sentetik kannabinoid (bonzai) (4 fişek halinde), 16 uyuşturucu hap, 67 gram Hint keneviri tohumu, uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen ağzı kilitli bin 50 küçük şeffaf poşet, uyuşturucu öğütmekte kullanıldığı değerlendirilen metal aparat, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 el yapımı 7,65 mm. çapında tabanca, 1 zımba makinesi, 42 sahte 100 TL., 1 sahte kimlik ele geçirildi.Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:53 Kaynak: DHA
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