Son Dakika Haberleri: Üniversitelilere Uyuşturucu Sattığı İddia Edilen Kadın Yakalandı

Üniversitelilere Uyuşturucu Sattığı İddia Edilen Kadın Yakalandı

38 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, üniversite öğrencilerine uyuşturucu hap sattığı ileri sürülen kadın gözaltına alındı.

Üniversitelilere Uyuşturucu Sattığı İddia Edilen Kadın Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, üniversite öğrencilerine uyuşturucu hap sattığı ileri sürülen kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, G.D'nin üniversite öğrencilerine uyuşturucu hap sattığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İstanbul'dan gelen şüpheli Tekirdağ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı.

Şüphelinin üzerinde bin 869 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 560 lira ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:35 Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel
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