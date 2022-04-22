Üniversitelilere uyuşturucu temin eden 7 tacir tutuklandı - Son Dakika
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Üniversitelilere uyuşturucu temin eden 7 tacir tutuklandı

22.04.2022 17:10
Üniversitelilere uyuşturucu temin eden 7 tacir tutuklandı

Denizli'de üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde temin eden 9 tacir eş zamanlı operasyonda yakayı ele verdi.

Denizli'de üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde temin eden 9 tacir eş zamanlı operasyonda yakayı ele verdi. 65 gram skunk maddesi, 42 kök kenevir bitkisi ve çok sayıda elektronik cihaz ile yakalanan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca Denizli il merkezi ve ilçelerinde üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde temin eden şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde 9 kişinin kimliğini tespit eden ekipler, düzenlenen operasyon sonucunda şüphelileri yakaladı. Yapılan çalışmalarda ise satışa hazır vaziyette 65 gram skunk maddesi, 42 kök kenevir bitkisi, 1 adet kenevir yetiştirmek için düzenek, 8 adet cep telefonu ve 10 adet taşınabilir bellek ele geçirildi.

Adli makamlara "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edilen toplam 9 tacirden 7'si tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Üniversitelilere uyuşturucu temin eden 7 tacir tutuklandı
Üniversitelilere uyuşturucu temin eden 7 tacir tutuklandı
Üniversitelilere uyuşturucu temin eden 7 tacir tutuklandı
Üniversitelilere uyuşturucu temin eden 7 tacir tutuklandı

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Üniversite, Uyuşturucu, Kenevir, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üniversitelilere uyuşturucu temin eden 7 tacir tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversitelilere uyuşturucu temin eden 7 tacir tutuklandı - Son Dakika
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