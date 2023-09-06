Üniversitelilere vergisiz telefon satışı başlıyor! İşte kampanya kapsamına giren modeller - Son Dakika

Üniversitelilere vergisiz telefon satışı başlıyor! İşte kampanya kapsamına giren modeller

Son Güncelleme: 06.09.2023 11:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi olan üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz telefon satışına yönelik düzenleme hayata geçiyor. Erdoğan detayları 2 hafta sonra gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklayacağını belirtti. 7 milyon gencin yararlanacağı düzenleme yerli telefonları kapsayacak. İşte kampanya kapsamına giren modeller...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi olan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon satışıyla ilgili düzenleme hayata geçiyor. Erdoğan, milyonlarca gencin heyecanla beklediği düzenlemenin detaylarını bir sonraki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklayacağını söyledi. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uygulamanın Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacağını söylemişti. İşte kampanya kapsamına girmesi beklenen modeller.

ERDOĞAN 2 HAFTA SONRAYI İŞARET ETTİ

Kabine Toplantısı'nın ardından konu hakkında konuşan Erdoğan, "Milletimize meydanlarda verdiğimiz sözleri, ülkemizin ve küresel ekonominin şartlarını da göz önünde bulundurarak hayata geçiriyoruz. Yüksek öğretimde olan öğrencilerimize taahhüdümüz olan konuyu değerlendirdik. Nihai çalışmaya göre bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. Evlenecek gençlerimize kredi meselesi yakın takibimizdedir. Aile yapısının korunması ve istikbalimiz adına önem verdiğimiz bu projemizi gerçekleştirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN TELEFONLARI KAPSAYACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz hafta uygulamaya ilişkin önemli ipuçları vermişti. Vergisiz telefon satışınıngelirine bakılmaksızın 7 milyon üniversite öğrencisini kapsayacağını söyleyen Uraloğlu, "Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak. Türkiye'de üretenler içinde Samsung, General Mobile var, Huawei, Apple yok." demişti.

2 YIL SATMAMA ŞARTI

Alınacak telefonun 2 yıl satılamayacağını da belirten Uraloğlu, "Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak. Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız." şeklinde konuşmuştu.

İşte Türkiye'de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:

  • Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,
  • OPPO: A15, Reno 5 Lite,
  • Vivo: Y11s, Y21s, Y53s
  • Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,
  • TCL: 20 SE, 20 E, L7,
  • Reeder: S19 Max Pro S
  • Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,
  • Tecno Mobile: Camon 16,
  • General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro
  • Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus
  • OMIX: X5

Kabine, Eğitim, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Üniversitelilere vergisiz telefon satışı başlıyor! İşte kampanya kapsamına giren modeller - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversitelilere vergisiz telefon satışı başlıyor! İşte kampanya kapsamına giren modeller - Son Dakika
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