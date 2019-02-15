Son Dakika Haberleri: Üniversitelilere Yıldıztepe'de Kayak Eğitimi

Üniversitelilere Yıldıztepe'de Kayak Eğitimi

1 saat önce

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe'de, üniversite öğrencilerine kayak eğitimi veriliyor.

Üniversitelilere Yıldıztepe'de Kayak Eğitimi, System.String[]
Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe'de, üniversite öğrencilerine kayak eğitimi veriliyor.

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan gelen 105 öğrenci, Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde izcilik ve kayak eğitim alıyor.

Her seviyeden kayakçı için pistleri bulunan merkezde öğrenciler, kısa sürede kayak yapmayı öğreniyor.

Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda üniversitenin kayak eğitimi için Yıldıztepe'yi tercih ettiğini söyledi.

Acemi pistinde öğrencilerin kısa sürede eğitimlerini tamamlayıp ustalaştığını belirten Yelken, "Buraya gelen üniversite öğrencilerine elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yıldıztepe kayak turizmi açısından güzel bir yer." dedi.

Yıldıztepe'nin kayak eğitimi için farklı alternatifler sunduğunu dile getiren Yelken, "Yeni başlayanlar için 4 bin 500 metre uzunluğundaki Samanyolu pisti, usta kayakçılar için 2 bin 500 metre uzunluğundaki Dikmen pisti keyifli kayak imkanı sunuyor. Dernek olarak Yıldıztepe'de kayak turizminin gelişimine katkıda bulunmak için üniversite öğrencilerine ücretsiz kayak ve snowboard dersi veriyoruz." ifadesini kullandı.

Üniversite öğrencileri de kayak merkezini çok beğendiklerini ve kayak yapmayı kısa sürede öğrendiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:40 Kaynak: AA

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