Üniversitelilere yönelik ödüllü fon yarışması - Son Dakika

Üniversitelilere yönelik ödüllü fon yarışması

15.04.2021 10:57
Üniversitelilere yönelik ödüllü fon yarışması, System.String[]

Takasbank, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) iş birliğiyle üniversite öğrencilerine yönelik "Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması" düzenleniyor.

Takasbank, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) iş birliğiyle üniversite öğrencilerine yönelik "Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması" düzenleniyor.

TSPB açıklamasına göre, 18 ila 26 yaş aralığında Türkiye'de yerleşik bir üniversitede ön lisans veya lisansa kayıtlı öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek yarışmanın kayıtları 19 Nisan'da başlayacak. 30 Nisan'a kadar sürecek başvurular, IOS veya Android cihazlar üzerinden "Altın Yumurta Fon Sepetim" uygulaması indirilerek yapılabilecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması" ile üniversite öğrencileri, sanal ortamda oluşturulan portföylerini yönetecek.

3 Mayıs 2021'de başlayacak yarışma 29 Ekim 2021'e kadar devam edecek. 3 farklı kategoride ve 1 milyon TL tutarındaki sanal bütçe ile gerçekleşecek yarışmada, her ayın en iyi portföy getirisini sağlayan yarışmacılar nakit para ödülü kazanırken, yarışmanın büyük ödülü ise "yatırım fonu" olarak yarışmada ilk iki dereceye girenlerin olacak.

Yarışması sonunda her kategorinin birincileri 10'ar bin TL, ikincileri de 7'şer bin TL karşılığında yatırım fonu almaya hak kazanacak.

Yarışma boyunca her ay en yüksek getiriyi elde eden yarışmacılara da 1.000 TL tutarında nakit ödül verilecek. Yarışmanın sonunda toplam 66 bin TL tutarında ödül verilmiş olacak.

"Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması"na katılım ücretsiz olacak.

Yarışmanın teknik altyapısı, Sermaye Piyasası Kurulunun fon sepeti kuralları çerçevesinde Takasbank tarafından kurulan ve işletilen Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) tarafından karşılanacak.

"Üniversiteli gençlerimizin bu yarışmaya yüksek bir katılım sağlamalarını bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar Sungurlu, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan, TEFAS'ta işlem gören fonların konu olduğu ve finansal okuryazarlığı destekleyen "Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması"na Takasbank olarak destek olmaktan ötürü mutluluk duyduklarını belirtti.

Sungurlu, "Gerek gelecekte kendi finansal yatırımlarını yönetecek olan gerekse sermaye piyasalarımızın içinde bulunacak olan üniversiteli gençlerimizin bu yarışmaya yüksek bir katılım sağlamalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Üniversite öğrencilerinin gelecekte başarılı birer yatırımcı olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz"

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan da gençlerin, finansal bilgi ve donanımlarının artırılması durumunda doğru ve etkin finansal kararlarla geleceğe yönelik isabetli planlamalar yaparak refah düzeylerini artırabileceklerini kaydetti.

Bugün üniversite öğrencisi olan gençlerin, yaşamları boyunca harcamalarından yatırımlarına kadar birçok durumda finansal karar almaları gerekeceğini aktaran Eraslan, şunları kaydetti:

"TSPB olarak başta gençler olmak üzere toplumun finansal okuryazarlığını artırmak için çok yönlü iletişim olanakları ile etkinlikler, eğitimler gerçekleştiriyoruz. Takasbank ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği iş birliği ile gerçekleştireceğimiz Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması ile üniversite öğrencilerinin gelecekte başarılı birer yatırımcı olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Yarışmaya katılan gençler, yatırımcı olmanın gereklerini öğrenerek geleceklerini daha etkin tasarlama konusunda önemli farkındalıklar kazanacaklar. Bu anlamda tüm üniversite gençlerinin yarışmaya katılmalarını bekliyoruz."

"Öğrenciler, uzun vadeli bakış açısıyla iş hayatlarında da tasarrufa yönelecek"

TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarı ise Takasbank ve TSPB iş birliğiyle gerçekleştirilecek yarışmanın adını "Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması" olarak belirlediklerini ve her yıl düzenleyerek geleneksel hale getireceklerini bildirdi.

Ersarı, "Yarışmayı özellikle üniversiteliler arasında yaparak, üniversite öğrencilerini, uzun vadeli bir bakış açısıyla farklı varlık sınıfları arasındaki risk getiri dengesini kurmaları yönünde teşvik etmeyi ve yatırımlarını riskin dağıtılması ilkesine göre yatırım fonları üzerinden yapabilecekleri TEFAS altyapısını geleceğin yatırımcılarına tanıtmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Ersarı, geçen yıl tek kategoride yapılan yarışmaya bu yıl 3 farklı senaryonun eklenmesinin yarışmayı daha verimli ve heyecanlı hale getirdiğini, yarışmacıları da çalışma hayatlarında tasarrufa hazırladığını ekledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversitelilere yönelik ödüllü fon yarışması - Son Dakika


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