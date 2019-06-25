Son Dakika Haberleri: Üniversitelileri iş hayatına hazırlayacak programın başvuruları başladı
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Üniversitelileri iş hayatına hazırlayacak programın başvuruları başladı

17 dakika önce

Üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programlarına başvurular bugün başladı.

Üniversitelileri iş hayatına hazırlayacak programın başvuruları başladı, System.String[]
Üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programlarına başvurular bugün başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:18 
Ekonomi
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