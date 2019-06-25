Üniversitelileri iş hayatına hazırlayacak programın başvuruları başladı
17 dakika önce
Üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programlarına başvurular bugün başladı.
Üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programlarına başvurular bugün başladı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:18
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