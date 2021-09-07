Üye Girişi
Üniversitelilerin dönüşüyle kiralık evlerde talep yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Üniversitelilerin dönüşüyle kiralık evlerde talep yoğunluğu yaşanıyor

07.09.2021 09:56

Üniversitelilerin dönüşüyle kiralık evlerde talep yoğunluğu yaşanıyor "Üniversiteliler kiralık ev bulamıyor" Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrenciler barınma telaşına girdi.

Üniversitelilerin dönüşüyle kiralık evlerde talep yoğunluğu yaşanıyor

"Üniversiteliler kiralık ev bulamıyor"

İSTANBUL - Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrenciler barınma telaşına girdi. Okullarının bulunduğu şehirlere giden öğrenciler kiralık ev bulmakta zorlanıyor. Emlakçılar ise genel olarak kiralık daire sıkıntısı olduğunu belirtirken, üniversitelerin açılmasıyla da bu durumun daha da yoğunluk oluşturduğunu söylüyor.

Üniversite yerleşme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci barınma telaşına girdi. Aşılamanın da önemli rakamlara ulaşmasıyla yüz yüze eğitim verilen aranın ardından bu dönem başladı. Emlakçılar, üniversite öğrencilerinin de yüz yüze eğitim alacak olmasının kiralık ev bulmayı daha da zor hale getirdiğini vurguluyor. Öğrenciler okullarının bulunduğu lokasyonlarda kiralık ev bulamazken, bazı öğrenciler ise okula uzak bölgelerden de ev kiralamak durumunda kaldıkları belirtiliyor.

Emlakçılar da genel olarak kiralık daire sıkıntısı yaşadıklarını dile getirirken, yüz yüze eğitimin başlaması ve üniversiteyi kazananlar ile ataması yapılan memurların da barınma telaşına girmesiyle yoğunluğun arttığını belirtiyor. Emlakçılar, öğrencilerin genel olarak metro, metrobüs gibi ulaşımın olduğu bölgeleri tercih ettiklerini belirtirken, dolu dairelere 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında bir fiyatla oturduklarını söylüyor. Öğrenciler, boş dairelere ise bin 500 lira ila 2 bin lira arasında değişen fiyatlarla ev tutabildikleri belirtiliyor.

Emlakçı Muhammet Aşık, genel olarak kiralık daire sıkıntısı yaşadıklarını söyleyerek, "Öğrenciler uzun bir dönem online eğitim almak durumunda kaldı. Bu sebeple evden çıkamadıkları için ve belirsizliğin devam etmesinden dolayı kimse yer değişikliği yapmadı. Bu sebepten dolayı kiralık evler yok denecek kadar az. Yeni atananlar ve üniversiteyi kazanan öğrenciler kiralık ev bulamıyor. Öğrenciler için bizde sıkıntı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ulaşımı rahat yerler tercih ediliyor"

Öğrencilerin genelde metrobüs, metro gibi ulaşımı kolay ve okullarına yakın lokasyonları tercih ettiklerini belirten Aşık, "Şu dönemde artık ulaşım ve okula yakın yerlerde yer bulamadıkları için çeşitli bölgelerden ev tutabiliyorlar. Öğrenciler dolu dairelere 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında bir fiyatla oturuyorlar. Boş dairelere ise bin 500 lira ila 2 bin lira arasında değişen fiyatlarla ev tutabiliyorlar" şeklinde konuştu.

Yüz yüze eğitimin olmaması kiralık daireleri etkilediğini söyleyen Aşık, "Eğer online eğitim olursa, kiralık evler bulunamayabilir. Çünkü insanlar bulunduğu konumu değiştirmek istemeyecektir" dedi.

"Kiralık dairede sıkıntı yaşıyoruz, satılık dairede problem yok"

Bahçelievler Yenibosna'da yeteri kadar inşaat alanının olmadığını belirten Aşık, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan binalara yine orada mevcut ev sahiplerinin oturduğunu söyledi. Aşık, "Kentsel dönüşüme giren binalardan çıkanlar da bu sefer kiralık dairelere yöneliyor ancak onlarda bulamıyor. Bu sene kiralık daire konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz ancak satılık daire konusunda bir problemimiz bulunmuyor" açıklamalarında bulundu.

Aşık, "Biz emlakçılar olarak daha fazla kurumsallık istiyoruz. Satış yetkileriyle ilgili tüm evraklarımız bulunuyor ancak evini satmak isteyen ev sahipleri veya bu işi yapmakta olan yeterli yetkiye sahip olmayan insanların yetki belgeli olmalarını istiyoruz" dedi.

Emlakçı Hakan Özkanca ise, "Bölgemizde inşaat alanının olmaması kiralık fiyatlarını etkiliyor. Bir diğer sebep ise kısıtlamaların kalkmasıyla düğünlerin hem hafta sonu hem de hafta içi olmasıdır. Satılık daireleri arayıp kiralık daireye verebilir misiniz diye arayanlar bile oluyor" ifadelerini kullandı.

Üniversitelilerin dönüşüyle kiralık evlerde talep yoğunluğu yaşanıyor
Üniversitelilerin dönüşüyle kiralık evlerde talep yoğunluğu yaşanıyor
Üniversitelilerin dönüşüyle kiralık evlerde talep yoğunluğu yaşanıyor
Üniversitelilerin dönüşüyle kiralık evlerde talep yoğunluğu yaşanıyor

Üniversite, Metrobüs, İnşaat, Metro, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üniversitelilerin dönüşüyle kiralık evlerde talep yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Bakan Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz 11:30 Son dakika! Bakan Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki 11:23 Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözleri tepki çekti Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi 11:11 Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi
Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor 10:55 Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi 10:33 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı 10:09 Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı
Sahte aşı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı 09:26 Sahte aşı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi 08:34 Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
11:30 Son dakika! Bakan Koca yerli aşı için tarih verdi: 1,5-2 ay içinde seri üretime geçmeyi planlıyoruz
11:27 Önce oyun havası oynayan bir grup genç, daha sonra tekme tokat kavga etti
11:22 Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözleri tepki çekti
11:16 Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı
11:11 Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi
10:59 Son dakika! Dolar, güne yatay seyirde başlamasından sonra 8,28'den işlem görüyor
10:38 Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna yanıt verdi: Aceleci olmamak lazım
10:30 Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif
10:26 Güver uçurumunda define aramaya giden iki kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
10:20 Son Dakika: Yatırımcının yüzünü borsa güldürdü! Ağustos ayında en fazla kazandıran yatırım aracı borsa oldu
Oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti Oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti         
11:43
Önce oyun havası oynayan bir grup genç, daha sonra tekme tokat kavga etti Önce oyun havası oynayan bir grup genç, daha sonra tekme tokat kavga etti         
11:27
Afgan kadınları Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı         
11:16
Takla atan araçtan kurtuldu! Sürücünün hayatını kaybettiğini zanneden yakınları, sinir krizi geçirdi Takla atan araçtan kurtuldu! Sürücünün hayatını kaybettiğini zanneden yakınları, sinir krizi geçirdi         
11:09
Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı         
10:42
Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif         
10:30
Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek         
10:04
Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü         
08:52
Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı         
08:16
Son dakika... Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede Son dakika... Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede         
07:31
Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı         
07:28
Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı         
00:10
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli         
22:43
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı         
18:31
GameStop çalışanı, futbol oyunu çalmak isteyen hırsızı böyle yakaladı GameStop çalışanı, futbol oyunu çalmak isteyen hırsızı böyle yakaladı         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 11:47:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversitelilerin dönüşüyle kiralık evlerde talep yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement