Üniversitelilerin 'koşarak çöp toplama' yarışı

Maltepe Üniversitesi'nden çevre temizliği için seferberlik

İSTANBUL - Maltepe Üniversitesi öğrencileri, yerleşkenin çevresindeki ormanlık alanın temizliği için harekete geçti. Yerleşkenin yanındaki ormanlık alanda düzenlenen 'plogging' yarışında takımlara ayrılan öğrenciler, belirlenen alanda en çok çöpü toplamak ve ayrıştırmak için birbirleriyle yarıştı. Turuncu kıyafetlerini giyen öğrencilerin çabaları sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Maltepe Üniversitesi, çevre bilincini Türkiye'ye duyurmak adına önemli bir projeyi uygulamaya koydu. Özellikle hafta sonları vatandaşların üniversite yerleşkesinin çevresindeki ormanlık alanı kullandıktan sonra ciddi miktarda atık çöp ve bırakmalarından rahatsızlık duyan Maltepe Üniversitesi, yönetimden öğrencilere kadar çevre temizliği mesajı vermek için ciddi mesai harcadı. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, ÇEVKO, Orman Genel Müdürlüğü ve Maltepe Kent Konseyi işbirliğinde ortaya çıkan proje ise Maltepe Üniversitesi'nin hemen yakınında belirlenen yaklaşık 1 dönümlük ormanlık alanda ilk kez uygulandı. 'Spor yaparken çöp toplama' trendi haline gelen 'plogging' yarışması büyük beğeni topladı.

Belirlenen ormanlık alana gelen öğrenciler öncelikle ormanın yeşili ile uyumlu olması amaçlanan özel turuncu kıyafetlerini giydi. Sonrasında takımlara ayrılan öğrenciler, plogging yarışının başlangıç düdüğü ile birlikte ormanlık alana dağıldı. Ellerindeki çöp torbalarıyla, çevreye dağılmış olan çöp ve atıkları toplayan öğrenciler, en fazla çöp toplayan takım olabilmek için kıyasıya yarıştı.

Plogging yarışının başlangıç işaretini veren Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Telli, "Bu aslında uzun zamandır yapmak istediğimiz bir projeydi. Maltepe Üniversitesi ormanlık bir alanda konumlanmış durumda. Özellikle hafta sonları halkımız ormanlara pikniğe geldiği zaman bütün çöpünü, pisliğini buralarda bırakıyor ve bu hem öğrencilerimize, hem öğretim üyelerine, hem de yönetim olarak Maltepe Üniversitesi'ne rahatsızlık veren bir şey. Biz de dedik ki, hem bilinçlendirme hareketi için harekete geçelim, hem de öğrencilerimiz yarışarak bu işi çözsünler. Bu bir 'plogging' yarışı. Koşarak çöp toplama aslında. Uluslararası, yeni bir koşu trendi. Öğrencilerin heyecanla ortak oldukları bir proje oldu. Yaklaşık 1 dönüm arazi içerisinde, 1 saatte olabildiğince çöp toplama ve ayrıştırma yapılacak. Aynı zamanda bu bilinçlendirme hareketi ve sıfır atık için ayrıştırmanın, doğru ayrıştırmanın yapılması gerekiyor. Kağıt, cam, metal ve diğer atık maddelerin ayrı ayrı ayrıştırılması gerekiyor. Öğrencilerimiz gayet bilinçli bir şekilde bunları ayrıştırarak ortaya koyacaklar. Bence Türkiye'nin çevrecilik ve bilinçlendirme alanında en önemli projelerinden bir tanesini başlatmış durumdayız. Bu aslında üniversitelerin çevrelerine bir borcu ve Maltepe Üniversitesi olarak biz de bunu başarıyla gerçekleştirdik diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Plogging yarışı sırasında nefes nefese kalan ancak buna rağmen çevreye verdikleri katkıdan dolayı sevinçli oldukları görülen üniversite öğrencileri de vatandaşların çevre konusunda daha bilinçli olmaları çağrısında bulundu.