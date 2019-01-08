Üniversitelilerin Örnek Projeleri

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, girişimcilik dersi kapsamında yaptıkları projelerle hem insanların hem de hayvanların yaşamına dokunuyor.

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, girişimcilik dersi kapsamında yaptıkları projelerle hem insanların hem de hayvanların yaşamına dokunuyor.



Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, girişimcilik dersi kapsamında hayata geçirdikleri projelerle hayvanlar için yemlik ve yuva yaptı, ayakkabısı olmayan çocuklar için bot aldı, kampüste ıslanan öğrenciler için şemsiye kumbarası oluşturdu.



İşleri dolayısıyla derslere gelemeyen öğrencilere ders notlarını ulaştıran, taşrada hiç sinemaya gidemeyen çocukların ayağına sinemayı götüren öğrenciler, böylece hem insanlar hem de hayvanlar için faydalı işlere imza attı.



"Topluma faydalı ve kendi alanlarında çalışmalar yapsınlar istedim"



Girişimcilik dersine giren Dr. Öğretim Üyesi Elif Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dersi daha verimli geçirmek için sosyal girişimcilik alanında projeler geliştirdiklerini söyledi.



Öğrencilerden tüm canlıların hayatına dokunabilecek çalışmalar yapmasını istediklerine işaret eden Sönmez, "Ders kapsamında öğrenciler hem topluma faydalı hem de kendi alanlarında çalışmalar yapsınlar istedim. İleride öğretmenlik mesleğini yaparken faydalı olur diye düşündüm." dedi.



Fakültede dört şubede ders verdiğini belirten Sönmez, öğrencilerinin 40'a yakın proje ürettiğini anlattı.



Projeler arasında manen çok güçlü çalışmalar bulunduğuna dikkati çeken Sönmez, "Bazı öğrencilerimiz köy okullarını ziyaret etti. Hayatlarında hiç sinemaya gitmeyen öğrenciler sinemayla tanıştırıldı. Çocuklar için mısır patlatılıp sıcak çikolata ikram edildi. Bazı öğrenciler botu, kışlık kıyafeti olmayan küçük çocuklar için magnetler, hediyelik eşyalar yapıp sattı. Sattıkları ürünlerin parasıyla da bu çocuklara bot ve kıyafet aldılar." ifadelerini kullandı.



Hayvanlar için de projeler hazırlandığını vurgulayan Sönmez, şöyle devam etti:



"Anaokulu öğrencileri ile kuşlar için yemlik ve yuva yapılıp ağaçlara asıldı. Böylece çocuklara hayvan sevgisi aşılanmaya çalışıldı. Soğuk kış günlerinde üşümesinler diye kedi yuvaları yapıldı. Öğrencilerimiz geri dönüşüm konusunda da önemli çalışmalara imza attı. Pet şişeden yaptıkları çöp kutusu ile farkındalık oluşturmaya çalıştılar. 10 pet şişe getiren öğrenciye yemek fişi hediye ediyorlar. Çeşitli sebeplerle derslere gelemeyen üniversiteliler için ders notları hazırlayıp kantine koydular. Not ihtiyacı olan öğrenciler buradan aldılar."



Sönmez, okullarda hijyen eğitimi verilmesi konusunda da proje hazırlandığını dile getirerek, sabun yapılarak satışa sunulduğunu ve buradan elde edilen gelirle kırsaldaki anaokullarına malzeme alınarak hediye edildiğini söyledi.



Öğrencilerinin, uygulama anaokulu için kum havuzu ve yürüyüş parkuru yaptığını da anlatan Sönmez, dersin kapsamının genişletilmesinin hem kendisini hem de öğrencileri mutlu ettiğini vurguladı.



Sönmez, "Öğrencilerimiz bu projeler sayesinde hem insanların hem de hayvanların yaşamına dokunma şansı yakaladı. İleride öğretmen olacak bu arkadaşlarımız öğretmenlik ve insani özelliklerini daha da geliştirme şansı buldu. Mesleklerini yaparken yaptıkları projelerden çok faydalanacaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Projeleri el birliğiyle hayata geçirdik"



Öğrencilerden Cemre Öztürk de girişimcilik dersinde vicdani sorumlulukları ile ders sorumluluklarını birleştirdiklerini söyledi.



Çok anlamlı şeyler öğrendiklerini belirten Öztürk, "Ayağında botu, çorabı olmayan çocuklar gördük. Ders kapsamında hazırlayacağımız projeyi bunun üzerine kurduk. Çocukların bot ve ayakkabı ihtiyacını karşıladık. Bazı arkadaşlarımız çocuklara sinema izlettirdi. Bazıları kampüste insanlar bir yerden bir yere giderken yağmurda ıslanmaması için şemsiye kumbarası oluşturdu. Diğerleri hayvanlar için yemlikler, yuvalar yaptı." dedi.



Yapılan projelerin el birliğiyle hayata geçirildiğini dile getiren Öztürk, Kastamonu'da yararlı projeler ürettiklerini kaydetti.



İleyna ide ise uygulama anaokuluna kum havuzu ve tekerlek parkuru yaptıklarını aktararak, "Öğrenciler bu havuzda legolarla bir şeyler oluşturarak hayal güçlerini geliştirecek. Ayrıca eski tekerleklerle parkur yapıyoruz. Bu parkurdan geçerken dengelerini sağlamaya çalışan çocuklar, eğlenceli şekilde büyük kas motor becerilerini geliştirecek." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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