Son Dakika Haberleri: Üniversiteliye tacizden aranıyordu, 12 gün sonra durakta yakalandı
Son Dakika Güncel Üniversiteliye tacizden aranıyordu, 12 gün sonra durakta yakalandı

Üniversiteliye tacizden aranıyordu, 12 gün sonra durakta yakalandı

7 saat önce

Kütahya'da, özel halk otobüsünde üniversite öğrencisi F.U.'yu taciz ettiği iddiasıyla 12 gündür aranan S.Y. (36), otobüs durağında beklerken yakalandı.

Üniversiteliye tacizden aranıyordu, 12 gün sonra durakta yakalandı, System.String[]

Kütahya'da, özel halk otobüsünde üniversite öğrencisi F.U.'yu taciz ettiği iddiasıyla 12 gündür aranan S.Y. (36), otobüs durağında beklerken yakalandı. Gözaltına alınan S.Y.'nin, İstanbul'daki taciz olayından emniyette suç kaydının olduğu belirlendi.

Olay, 21 Ekim'de, şehir merkezi- üniversite seferinin yapıldığı özel halk otobüsünde meydana geldi. Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi F.U., otobüste yanına oturan kişinin kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla polis merkezine gidip, şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olay günü ve sonrasına ait halk otobüsü, iş yeri ve mobese kameraları olmak üzere yaklaşık 50 kaydı incelemeye aldı. Görüntülerden F.U.'nun yanında oturan kişinin, S.Y. olduğu tespit edilerek, arama çalışmalarına başlandı. Polis ekipleri, S.Y.'yi 12 gün sonra Atatürk Bulvarı'ndaki otobüs durağında beklerken yakaladı. Gözaltına alınan S.Y.'nin, İstanbul'daki taciz olayından emniyette suç kaydının olduğu belirlendi. S.Y.'nin, sorgusunda, tacizde bulunmadığını, elinin yanlışlıkla kadına çarptığını öne sürdüğü öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:54 Kaynak: DHA
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