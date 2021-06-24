Üniversitemiz Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Arasında! - Son Dakika

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), çeşitli kategorilerde dünyanın önde gelen üniversitelerini listeleyen uluslararası sıralamaların bir yenisine daha adını yazdırdı. Times Higher Education'ın Dünyanın En iyi Genç Üniversiteleri kategorisinde de adından başarıyla söz ettiren RTEÜ, Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri 2021 Sıralamasında 401+ sıraya yerleşti.

Dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education, 23. 06. 2021 tarihinde yayınladığı En İyi Genç Üniversiteler Sıralamasında, kuruluş tarihi 50 yılın altında olan en iyi yükseköğretim kurumlarını değerlendirdi. RTEÜ, söz konusu sıralama listesinde, genç üniversiteler kategorisinde başarısını ortaya koyan 31 Türk Üniversitesi arasında yerini aldı. Türkiye'den listeye girebilen devlet üniversiteleri bakımından ise RTEÜ; Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile birlikte aynı grupta yer aldı.

En İyi Genç Üniversiteler Listesinde Türkiye; İngiltere, Hindistan ve İspanya'nın Ardından En Çok Temsil Edilen 4. Ülke Oldu

Times Higher Education'ın, kuruluş tarihi elli yılın altında olan en iyi dünya üniversiteleri listesinde İngiltere, 37 üniversite ile en çok temsil edilen ülke oldu. İngiltere'yi 34 üniversite ile Hindistan ve 33 üniversite ile İspanya takip etti. Türkiye ise 31 üniversite ile en çok temsil edilen 4. ülke oldu.

1. Sırada Singapur'dan Nanyang Teknoloji Üniversitesi Var

68 farklı ülkeden 450'nin üzerinde üniversitenin değerlendirildiği THE Genç Üniversiteler 2021 yılı sıralamasında birinci sıraya Nanyang Teknoloji Üniversitesi yerleşti. Söz konusu sıralamanın ilk 10'unda ise en fazla üniversite ile Güney Kore yer aldı. Times Higher Education'ın 'Genç Üniversite' kategorisinde yaptığı bu son sıralama, Asya Üniversitelerinin ilk 10'da dünyanın diğer bölgelerini geride bıraktığı ilk yıl olması ile dikkat çekti.

Times Higher Education Young University Rankings 2021 Sıralaması listesinin tamamı için:

https://www. timeshighereducation. com/world-university-rankings/2021/young-university-rankings#!/page/0/length/-1/locations/TR/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Times Higher Education Young University Rankings 2021 Sıralama yöntem ve kriterleri hakkında detaylı bilgi için:

https://www. timeshighereducation. com/world-university-rankings/young-university-rankings-2021-methodology

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