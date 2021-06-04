Üniversitemiz Entegre Yönetim Sistemi Çalışmaları Fakültemizde Gerçekleştirildi. 05-06-2021 - Son Dakika

Üniversitemiz Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında; Fakültemizin dış denetlemeye hazır hale getirilebilmesi ve standartların içselleştirilmesi için Rektörlük EYS Denetleme Ekibi tarafından 03 Haziran 2021 Perşembe günü ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca; Sayın Dekanımız Prof. Dr. Sezen ARAT, Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Elemanlarından Arş. Gör. Dr. Deniz Çağla BAL'a Üniversitemiz tarafından açılan İç Denetçi Eğitimini başarı ile tamamlaması nedeniyle Sertifikasını sunmuştur.

Ardından uygulama alanıda ziyaret edilerek notlar alınmıştır.