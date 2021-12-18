Üniversitemiz Futbol Takımının Çifte Başarısı Yeni - Son Dakika
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Üniversitemiz Futbol Takımının Çifte Başarısı Yeni

18.12.2021 18:19

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Futbol Takımı, Türkiye Üniversiteler 2. Lig Futbol Müsabakalarında oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak şampiyon oldu ve Üniversiteler Arası Futbol 1. Ligi'ne yükseldi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Futbol Takımı, Türkiye Üniversiteler 2. Lig Futbol Müsabakalarında oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak şampiyon oldu ve Üniversiteler Arası Futbol 1. Ligi'ne yükseldi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2021-2022 faaliyet programında yer alan ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ile Yalova Üniversitesi Futbol Takımlarının mücadele ettiği müsabakalarda, Üniversitemiz ekibi 12 puanla namağlup olarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahiplinde gerçekleştirilen şampiyonluk kupa törenine NKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi Prof. Dr. İlker ÖZMUTLU, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi YİĞİT, NKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Serkan AYDIN, NKÜ Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ve NKÜ Futbol Takımı futbolcuları katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. ÖZMUTLU, büyük başarı kazanan NKÜ Futbol Takımı oyuncularını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Üniversitemiz Futbol Takımının Çifte Başarısı Yeni - Son Dakika


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