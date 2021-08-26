Üniversitemiz ile HEMA Endüstri A.Ş. Arasında İşbirliği İmzalandı 14-02-2021 - Son Dakika
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Üniversitemiz ile HEMA Endüstri A.Ş. Arasında İşbirliği İmzalandı 14-02-2021

Üniversitemiz ile HEMA Endüstri A.Ş. Arasında İşbirliği İmzalandı 14-02-2021

26.08.2021 07:39

Üniversitemiz ile Hema Endüstri A. Ş. arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı.

Üniversitemiz ile Hema Endüstri A. Ş. arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı.

Protokole Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, HEMA Endüstri A. Ş. Genel Müdürü Osman Tunç DOĞAN, Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A. Ş. Genel Müdür Prof. Dr. Bülent EKER imza attı.

Protokol imza töreninde Üniversitemizden Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Barış KOCABIYIK, HEMA Endüstri A. Ş. 'den AR-GE ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Erdal DENİZ, Otomotif ve İnovatif Ürünler Müdürü Gökay UYMAZ, Malzeme Bilimleri ve Ar-Ge Merkezi Faaliyetleri Yöneticisi Ahmet Oktay DEVECİLİ ile Kariyer ve Gelişim Yöneticisi İlker SELVİ de bulundu.

Bu protokol ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A. Ş. ile HEMA Endüstri A. Ş. arasındaki iş birliği ve ortak çalışma imkanlarının geliştirilmesi, muhtemel proje ve hizmetlerin oluşturulması ve çözüm ortağı olunması amaçlanıyor.

Ayrıca atılan imza ile gerçekleştirilmesi planlanan bilimsel, teknolojik vb. araştırma ve projeler ile ilgili olarak tarafların birbirlerine talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çözüm ortağı olunmasını ve taraflarca bilgi, hizmet, teknolojik ürünler ve süreçler geliştirerek azami ölçüde fayda yaratılması hedefleniyor.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Üniversitemiz ile HEMA Endüstri A.Ş. Arasında İşbirliği İmzalandı 14-02-2021 - Son Dakika


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