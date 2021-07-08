Üye Girişi
Üniversitemiz İletişim Fakültesi Mezunlarını Uğurladı - Son Dakika

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Mezunlarını Uğurladı

08.07.2021 18:07
Üniversitemiz İletişim Fakültesi Mezunlarını Uğurladı, System.String[]

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Mezunlarını Uğurladı Üniversitemiz İletişim Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 7 Temmuz 2021 tarihinde ADÜTV Youtube kanalı üzerinden canlı yayın olarak gerçekleşti.

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Mezunlarını Uğurladı Üniversitemiz İletişim Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 7 Temmuz 2021 tarihinde ADÜTV Youtube kanalı üzerinden canlı yayın olarak gerçekleşti.

Online törende; Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Aydın, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. M. Bilal Arık ve Doç. Dr. Behiç Alp Aytekin, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. H. Hale Bozkurt ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Emre Dingin mezun öğrencilere başarı dileklerini ileten konuşmaları ile yer aldı.

İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Aydın konuşmasında, mezun öğrencilere iyi ve çalışkan birey olmalarını tavsiye ederken, "Sizlerden ricam çevrenize, yakınlarınıza, çalışma arkadaşlarınıza, iyi ve çalışkan birer insan olmanın gereklerini davranışlarınızla göstermeniz ve örnek birey olmanızdır. Her ne iş yapıyorsanız elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Başkalarına faydalı olun. Dürüst ve ahlaklı olun. " diyerek mezun olan öğrencilere meslek yaşamlarında başarılar diledi.

Dekan Yardımcıları Prof. Dr. M. Bilal Arık ve Doç. Dr. Behiç Alp Aytekin mezun olan öğrencilerle artık meslektaş olduklarını belirterek meslek yaşantıları boyunca her zaman yanlarında olacaklarını söyledi ve öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Törende dereceye giren öğrenciler, Fakülte Birincisi aynı zamanda Radyo Televizyon ve Sinema (RTS) Bölüm Birincisi Öykü Irmak Özkan, RTS Bölüm İkincisi Hasan Hüseyin Erturan, RTS Bölüm Üçüncüsü Ahmet Detseli, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (HİR) Bölüm Birincisi Güler Kıdıl, HİR Bölüm İkincisi Ceren Özgür ve HİR Bölüm Üçüncüsü Nisan Yılmaz birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Bitirme Projesi'nde birinci olan eser gösterildi. Ardından Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü yapım yönetim dersi kapsamında Furkan Alper Demir'in hazırladığı İtalya'da yarışmada dereceye giren "Altı üstü deniz" belgeselinin fragmanı gösterildi.

Sunuculuğunu Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Dilara Bölükbaş'ın yaptığı törenin yapım ve yayın aşamasının tamamı, İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden Mezunu Gökhan Dolapçı'nın canlı müzik performansı ile mezuniyet kutlaması eğlenceli bir şekilde sona erdi.

Mezun olan öğrencilerimize meslek yaşamlarında sağlık ve başarılar dileriz. ADÜTV Youtube kanalı üzerinden yayın içeriğine yeniden ulaşabilir.

Yayını İzlemek İçin Linke Tıklayın... https://www. youtube. com/watch? v=u8hakcT9iAo

Mezuniyet Töreni, Halkla İlişkiler, Münir Karaloğlu, Youtube, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Üniversitemiz İletişim Fakültesi Mezunlarını Uğurladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi 18:11 Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar 17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar 70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar 17:25 70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar
Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi 16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı 16:36 ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı Şenol Güneş'ten, Taylan Antalyalı çıkışı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun? 15:36 Şenol Güneş'ten, Taylan Antalyalı çıkışı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun?
Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası 14:45 Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası Dükkanlarda kapanların tükendiği Avustralya'da dev farelerin istilası ile mücadele sürüyor 13:37 Dükkanlarda kapanların tükendiği Avustralya'da dev farelerin istilası ile mücadele sürüyor

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu         
18:12
Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım         
17:57
İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor         
17:25
Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü         
17:03
Endonezya, Kabe'ye benzer yapılar nedeniyle Fortnite oyununu yasaklatmak istiyor Endonezya, Kabe'ye benzer yapılar nedeniyle Fortnite oyununu yasaklatmak istiyor         
16:40
İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi         
16:01
Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi         
15:24
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu         
13:25
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 18:57:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversitemiz İletişim Fakültesi Mezunlarını Uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement