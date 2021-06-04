Üniversitemiz Kadın Platformu Koordinatörlüğü'nden Yeni Projeler - Son Dakika

Üniversitemiz Kadın Platformu Koordinatörlüğü ile Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği için planlama koordinasyon toplantısı yapılmıştır.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Bekir Altuğ ASLAN ve Özel Büro Birimi ile Projeler Koordinatörü Uzm. Öğretmen Fatma ALACA ile Üniversitemiz Kadın Platformu Koordinatörü Doç. Dr. Ümmügülsüm CANDEĞER ve Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Şenay ATAM ve Biyolog Şeyda Özlem CİHAN katılmışlardır.

Toplantıda; kadınlara yönelik bilgilendirme toplantıları için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar vasıtasıyla öğrenci velilerine ulaşılması, verilecek eğitim toplantıları için bayan öğretmenler ile lise seviyesindeki kız öğrencilerin toplantılar hakkında bilgilendirilmeleri ve katılımlarının sağlanması konusunda işbirliği yapılması ile ilgili konular görüşülmüştür. Ayrıca Pandemi kısıtlamalarının olmadığı eğitim-öğretim sürecinin başlaması ile birlikte yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulunulmuş ve planlamalar yapılmıştır.