Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İLBAĞI TRT HABER Kanalı Canlı Yayına Konuk Oldu 13-09-2021

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İLBAĞI, TRT HABER Kanalında canlı yayına konuk oldu.

Prof. Dr. Havva İLBAĞI, tahıl üretim alanlarında ekonomik anlamda verim ve kalite kayıplarına neden olan sarı cücelik virüs hastalıkları ile mücadele de Trakya Bölgesi tahıl üretim alanlarında başarı sağlandığını vurguladı.

İLBAĞI, '2010-2013 yıllarında proje yürütücüsü olduğum, Tekirdağ Valiliği, İl Özel İdaresi tarafından desteklenerek yürürlüğe giren ve Tekirdağ Valiliği ile Namık Kemal Üniversitesi işbirliği ve paydaş kuruluşların desteğinde yürütülen proje ile sarı cücelik virüs hastalıklarıyla mücadele yöntemleri saptandı. 10 yıldan beri konferans, seminer ve çiftçi broşürleriyle bölge çiftçisine eğitim verilerek saptanan bu mücadele yöntemleri benimsetildi. Böylece tahıl tarlalarında değişik yıllarda epidemiler (salgın) oluşturan bu virüs hastalıklarına karşı savaşımda en önemli kriter olan ekim tarihleri değiştirildi ve gelenekselleşmiş hale gelen buğday ekimleri Ekim ayından Kasım ayına kaydırıldı. Bölgeye adapte olmuş çeşit seçiminin önemli bir kriter olmasının yanısıra diğer mücadele yöntemlerinin de önemli olduğu bu mücadele yöntemleri Trakya çitfçisi tarafından başarı ile uygulandı. Bu sayede Trakya Bölgesi tahıl üretim alanlarında verim ve kalite iki katına çıkarıldı' dedi.

Prof. Dr. Havva İLBAĞI, konuyla ilgili yayınlanan kitabı hakkında ise 'Tahıllarda Sarı Cücelik Virüs Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri' isimli kitap Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) tarafından basılarak, Türkiye'nin diğer tahıl üretim alanlarında da yaygın şekilde görülen bu virüs hastalıklarının sorun olmaktan çıkarılması ve tarımsal üretimimize katkı sağlanması için Türkiye'nin diğer bölgelerindeki tahıl üretici ve çiftçilerine de dağıtımı gerçekleştirilmektedir' sözlerine yer verdi.