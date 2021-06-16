Üniversitemiz Ragbi Takımı Kuruluyor - Son Dakika

Üniversitemiz Ragbi Takımı Kuruluyor Türkiye Ragbi Federasyon Başkanı Murat Pazan, 16 Haziran 2021 tarihinde Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz'ü ziyaret etti.

Üniversitemiz bünyesinde kurulması planlanan ragbi takımı hakkında görüşmelerin yapıldığı ziyarette, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü ve Ragbi As Başkanı Bülent Güler de bulundu.

Yenilikçi ve Vizyoner Bakış Açısıyla Üniversitemizin Gelişimi için Çalışıyoruz

Sporda çeşitliliğin sağlanması ve farklı ülkeler arasındaki diyalog ve iş birliğinin arttırılmasının önemine vurgu yapan Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, "Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in vizyonu doğrultusunda öğrencilerimize yeni ve farklı bir pencere açılabilmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda ragbi sporu ve alt branşlarını Üniversitemizde yaygınlaştırmak için görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Üniversitemizin; eğitim, sağlık, spor, kültür, tarım alanları başta olmak üzere her alanda gelişimi için yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla çalışıyoruz. "dedi.

Ülkemizde ragbi sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması adına Üniversitemizde kurulacak yeni takımların önem taşıdığını belirten Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinin ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza attığını ve nitelikli mezunlar yetiştirdiğini ifade ederek Ragbi Federasyonu ile iş birliği yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Ziyaret, eğitim çalışmaları ve antrenörlük kursları hakkında görüşmelerin yapılmasının ardından sona erdi.