Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası' Dolayısıyla Mesajı Yeni - Son Dakika
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası' Dolayısıyla Mesajı Yeni

Son Güncelleme: 01.10.2021 09:47

Dünya nimetlerine düşkünlük de diyebileceğimiz maddiyata verilen aşırı önem, insanlık değerlerinin yitirilmesine yol açan ciddi bir problemdir.

Dünya nimetlerine düşkünlük de diyebileceğimiz maddiyata verilen aşırı önem, insanlık değerlerinin yitirilmesine yol açan ciddi bir problemdir. İslam dini ise inanç, bilgi ve ahlak temelli ilahi bir düzeni tesis eden ve insanlığa huzurlu bir hayatı gösteren ebedi kurtuluş yoludur. Peygamberimiz Hz. Muhammed, cehalet çağında güçlünün zayıfı ezdiği bir toplumu bu sayede asrısaadete dönüştürmüştür. Günümüzde bireyselleşen insanın, iman ekseninde tekrar toplumsallaşmasını sağlayacak en güzel yer, hayatın merkezindeki bir ilim ve hikmet beşiği olan ibadethaneler, yani cami ve mescitlerdir. Din görevlileri de yüklendikleri ulvi sorumluluğun gereği olarak Hz. Peygamber'in güzel ahlakını, kendi hayat ve davranışlarıyla yansıtan, bu sayede yaşadıkları topluma rol model olan müstesna kişilerdir. Bu düşüncelerle Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlar, başta gönül coğrafyamız olmak üzere tüm dünyaya hayırlar getirmesini dilerim.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

Kaynak: Habermetre
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Hz Muhammed, İslam, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası' Dolayısıyla Mesajı Yeni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası' Dolayısıyla Mesajı Yeni - Son Dakika
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