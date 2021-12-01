Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '2 Aralık Namık Kemal'in Ölümü ve Yahya Kemal Beyatlı'nın Doğumunun Seneyidevriyeleri' Dolayısıyla... - Son Dakika
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '2 Aralık Namık Kemal'in Ölümü ve Yahya Kemal Beyatlı'nın Doğumunun Seneyidevriyeleri' Dolayısıyla...

02.12.2021 02:10
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '2 Aralık Namık Kemal'in Ölümü ve Yahya Kemal Beyatlı'nın Doğumunun Seneyidevriyeleri' Dolayısıyla...

Önemli bir şair ve düşünür sıfatıyla Vatan Şairimiz Namık Kemal, kendi devrindeki pek çok önemli edebiyatçıyı etkilemekle birlikte, ölümünden sonra da hem yazın dünyasını, hem de fikirleriyle aydınlarımızı ve devlet adamlarımızı etkilemeye devam etmiştir.

Önemli bir şair ve düşünür sıfatıyla Vatan Şairimiz Namık Kemal, kendi devrindeki pek çok önemli edebiyatçıyı etkilemekle birlikte, ölümünden sonra da hem yazın dünyasını, hem de fikirleriyle aydınlarımızı ve devlet adamlarımızı etkilemeye devam etmiştir. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, bu adı taşımanın sorumluluğunu her zaman üzerinde hissetmektedir. Namık Kemal ayrıca Tekirdağ doğumlu olması dolayısıyla ilimizin büyük bir değeridir. Türk şiirinin en büyük isimlerinden biri olan ve Tekirdağ için kullandığı "Fetihler Ufku Tekirdağ" sözleriyle Tekirdağ'a olan bağlılığını ve ilgisini gösteren Yahya Kemal Beyatlı'nın manevi mirası da biz Tekirdağlılar için çok kıymetlidir. Tekirdağ'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Namık Kemal'in hatırasına ilaveten "Üç Kemaller Diyarı" olarak anılmasına vesile olan da işte bu mirastır. 2 Aralık, Namık Kemal'in aramızdan ayrılışının, Yahya Kemal Beyatlı'nın ise doğumunun tarihidir. Bu anlamlı günde aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor; ilimize, düşünce hayatımıza, edebiyata ve kültürümüze kattıkları için şükranlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in '2 Aralık Namık Kemal'in Ölümü ve Yahya Kemal Beyatlı'nın Doğumunun Seneyidevriyeleri' Dolayısıyla... - Son Dakika


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