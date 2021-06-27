Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'in '29 Nisan Kut"Ül Amare Zaferi'ni Anma Mesajı 28-04-2021 - Son Dakika

Kut'ül Amare Zaferi, kendi çıkarları için dünyayı istila etmeye kalkışan emperyalist devletlere karşı ecdadımızın yazdığı unutulmaz bir kahramanlık destanıdır. Irak Cephesi'nde gerçekleşen Kut'ül Amare Kuşatma Muharebesi, tarihin gördüğü en kanlı çarpışmalardan biridir. Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen destansı bir mücadeleyle tarihimize altın harflerle kaydettiği bu şanlı zafer, Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'den sonra elde ettiği ikinci büyük zaferdir. Ecdadımızın azmi ve vatan sevgisiyle kazanılan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yılında tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyorum.

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN

Rektör