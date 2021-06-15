Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisine 2 Ödül Birden - Son Dakika

Üniversitemiz Üniversite Sanayi İşbirliği ve Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama Araştırma Merkezinde görevli Öğr. Gör Alaeddin Türkmen katıldığı proje yarışmalarında 2 ödül birden aldı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve IGA İstanbul Havalimanı İşletmesi tarafından düzenlenen "Uçan Fikirler" yarışmasında 255 proje fikri arasından "İyiliklerin Seni Uçuruyor" projesi ile birinci oldu.

Kredi Kayıt Bürosu tarafından düzenlenen Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal İnovasyon Yarışmasında ise 700'e yakın başvuru arasından önerdiği "Bütçem Net" projesi ile jüri özel ödülünü kazandı.