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Üniversitemiz ve Tusaş - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A. Ş. Arasında Araştırma ve Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı - 10 06 2021 - Son Dakika

Üniversitemiz ve Tusaş - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A. Ş. Arasında Araştırma ve Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı - 10 06 2021

10.06.2021 18:22
Üniversitemiz ve Tusaş - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A. Ş. Arasında Araştırma ve Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı - 10 06 2021, System.String[]

Metal şekillendirme alanında ülkemizin ilk ve tek mükemmeliyet merkezi olan MŞMM ile TUSAŞ arasında 9 Haziran 2021 Çarşamba günü iş birliği protokolü imzalandı.

Metal şekillendirme alanında ülkemizin ilk ve tek mükemmeliyet merkezi olan MŞMM ile TUSAŞ arasında 9 Haziran 2021 Çarşamba günü iş birliği protokolü imzalandı.

TUSAŞ'ın Kahramankazan'da bulunan merkez yerleşkesinde yapılan törene üniversitemiz adına Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, imalat sanayii konusunda ülkemizin yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından biri olan İmalat Mühendisliği Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, ARGEDA - Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Prof. Dr. Yılser Devrim ve MŞMM (Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi) Müdürü Erdinç Tezcan katılırken, TUSAŞ adına Genel Müdür Prof. Dr. Temel Kotil, Ar-Ge ve Prototip Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ve Ar-Ge Direktörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı törende yer aldılar.

Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi (MŞMM) ile TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A. Ş. arasında imzalanan araştırma ve eğitim iş birliği protokolü ile MŞMM ve TUSAŞ'ın teknolojik gelişmeleri birlikte takip etmeleri, tarafların deneyimlerini birbirlerine aktarmaları, uygulanabilir teknolojilerin sanayiye aktarımını sağlamaları, ortak AR-GE projeleri yürütmeleri hedefleniyor.

Üniversitemiz adına Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Serkan Eryılmaz ve TUSAŞ adına Prof. Dr. Temel Kotil ile Ar-Ge ve prototip genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk tarafından imzalanan protokol ile İleri metal şekillendirme yöntemleri (dövme, ekstrüzyon, derin çekme, adımsal şekillendirme, sıcak şekillendirme v. b. ), hesaplamalı malzeme mühendisliği ile yeni nesil alaşım tasarımı ve havacılıkta kullanımı, malzeme karakterizasyonu ve üretim simülasyonları ile ilgili konular, eklemeli imalat, kaplamalar ve yüzey karakterizasyonu gibi konularda iş birliği yapılması amaçlanıyor.

Üniversitemiz ve Tusaş - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A. Ş. Arasında Araştırma ve Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı - 10 06 2021

Araştırma Geliştirme, Havacılık, Metal, Türk, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Üniversitemiz ve Tusaş - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A. Ş. Arasında Araştırma ve Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı - 10 06 2021 - Son Dakika


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