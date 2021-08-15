Üniversitemiz Yaraları Sarmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Üniversitemiz Yaraları Sarmaya Devam Ediyor

Üniversitemiz Yaraları Sarmaya Devam Ediyor

15.08.2021 03:31

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Muğla Veteriner Hekimler Odası iş birliğiyle, yangından zarar gören yerleşim birimlerinde veteriner hekimlik hizmeti veriyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesi Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Muğla Veteriner Hekimler Odası iş birliğiyle, yangından zarar gören yerleşim birimlerinde veteriner hekimlik hizmeti veriyor. Bu çerçevede Milas Veteriner Fakültesi acil müdahale aracı ile Muğla'da meydana gelen yangınlarda zarar gören tüm ilçe ve beldeler ziyaret ediliyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'in talimatlarıyla faaliyete geçen acil müdahale aracı ile yangından zarar gören hayvanlar tedavi edilirken; üreticilerin ve çiftçilerin de ihtiyaçları belirleniyor. Bu amaçla Milas Veteriner Fakültesi Dekanı aynı zamanda Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Artay Yağcı koordinesinde Fakülte öğretim üyeleri ve öğrencileri ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, dönüşümlü olarak çalışmalara katılıyor. Görevli ekipler, yangından etkilenen bölgelerde bulunan toplanma alanlarına sevk edilen hayvanların genel muayene ve tedavi hizmetlerini veriyor.

Bununla birlikte yol güzergahı üzerindeki yerleşim birimleri ziyaret edilerek muhtarlıklardan güncel bilgiler alınıyor. Özellikle yanık, kırık ve yara tedavisinin yanı sıra lojistik destek ve yönlendirme konularında da uzman destek sağlanıyor. Çalışmalara Muğla Veteriner Hekimler Odasına bağlı serbest veteriner hekimler de destek veriyor. Yangın olan her ilçede ve köyde yapılan taramalarla yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, yangınlardan insanlar kadar hayvanların da etkilendiğini ve yaralı hayvanların tedavisinde kullanılmak üzere Milas Veteriner Fakültesi koordinasyonunda acil müdahale aracı tahsisinin yapıldığını belirterek, "Üniversitemiz Muğla Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi ile iletişimde kalarak diğer kurumlarla beraber büyük bir özveriyle üzerine düşeni yapıyor ve bu sayede bölgemiz hızla normalleşiyor. Bundan sonra da olası bir doğal afet durumunda Üniversitemiz tüm birimleriyle vatandaşın yanında yer almaya devam edecek" dedi.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Üniversitemiz Yaraları Sarmaya Devam Ediyor - Son Dakika


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