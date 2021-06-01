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Üniversitemiz "Yer Bilimleri" Alanında İlkler Arasına Girdi - Son Dakika

Üniversitemiz "Yer Bilimleri" Alanında İlkler Arasına Girdi

01.06.2021 11:57
Üniversitemiz

Üniversitemiz "Yer Bilimleri" Alanında İlkler Arasına GirdiTürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) üniversitelerimizin araştırma alanları bazında performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini amaçlayan "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi"...

Üniversitemiz "Yer Bilimleri" Alanında İlkler Arasına Girdi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) üniversitelerimizin araştırma alanları bazında performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini amaçlayan "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi" adlı raporu yayımlandı. Bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm araştırma alanlarından hangilerinde görece daha yetkin olduğunun analiz edilebilmesine imkan tanıyan ve 2016 yılından itibaren her yıl yayımlanan "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi" adlı raporda 2021 yılı için 131 alt araştırma alanına yer verildi. Tüm üniversitelerin karşılaştırıldığı 2020 ve 2021 yılları 'Alan Bazlı Yetkinlik Analizi' grafiklerinde, Üniversitemiz Yer Bilimleri (Jeoloji + Jeofizik) alanında 1'inci bölgede yer alma başarısını gösterdi. Hacim ve kalite bakımından diğer üniversiteler ile karşılaştırıldığında, 2020 yılında ilk 10 üniversite, 2021 yılında ise ilk 15 üniversite arasına girme başarısını gösterdi. Karşılaştırması yapılan üniversitelerin toplam sayısının 100 civarında olduğu dikkate alındığında, Üniversitemizin 'Yer Bilimleri' yetkinlik alanında etkin bir üniversite olduğu açıkça ifade edilmekte. Üniversite içi yetkinlik alanlarının karşılaştırıldığı grafikte ise, Yer Bilimleri, Üniversitemiz bünyesindeki diğer tüm yetkinlik alanlarını geride bırakarak, ilk sırada yer alma başarısını gösterdi. Maksimum değeri %40 olarak alınan hacim kriterinin hesaplanması için 'Dünyadaki Akademik Birikime Katkı', 'Akademik Değer Yaratan Kritik Kitle', 'Ar-Ge ve Yenilik Proje Hacmine Katkı' ve 'Üniversitenin Türkiye'ye Görece Bağıl Odaklanma Endeksi' gibi göstergeler kullanıldı. Buna karşılık kalite kriterinin maksimum değeri %60 olarak alınmakta ve hesaplanması için 'Yayınların Bağıl Atıf Etkisi', 'Nitelikli Yayın Üretme Kapasitesi', 'Akademisyen Verimliliği', 'Ar-Ge ve Yenilik Projelerinin Niteliği', 'Sanayiye Katkıda Bulunacak Nitelikli Yayın Üretme Kapasitesi', 'Türkiye'nin Uluslararasılaşmasına Katkı' ve 'Üniversitenin Uluslararasılaşmasına Katkı' gibi göstergeler kullanılmakta. Analize tabi tutulan araştırma alanları, TÜBİTAK danışma ve grup yürütme kurulu ile araştırma merkez ve enstitülerinden yetkin uzmanların değerlendirmeleri, All Science Journal Classification (ASJC) adlı sınıflama, ülkemizin çeşitli politika belgelerinde yer bulan güncel ihtiyaçları ve güvenliği açısından kritik alanlar ile üniversitelerin eğitim alanları dikkate alınarak oluşturuluyor. Söz konusu başarıdan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, "Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği bölümlerimizin yakaladığı bu başarı ile birçok üniversiteyi geride bırakmamız ve ilk sıralarda yer alan üniversiteler içerisinde olmamız, bizler için büyük bir gurur ve haklı bir sevinç kaynağı oldu. Hiç şüphesiz elde edilen bu başarı ile Gümüşhane Üniversitesi olarak çalışmalarımıza daha heyecanlı bir şekilde devam edeceğiz. Çalışmalarıyla Üniversitemizin yetkinlik sıralamasını yükselten bölümlerimiz, kaliteyi arttıracak yeni proje ve çalışmaların da hazırlıklarını sürdürmektedir. Bu nedenle de elde edilen başarıda gösterdikleri üstün gayretlerinden dolayı Jeoloji Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği akademisyen ve idari çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" sözlerine yer verdi.

Üniversitemiz Yer Bilimleri Alanında İlkler Arasına Girdi

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Üniversitemiz 'Yer Bilimleri' Alanında İlkler Arasına Girdi - Son Dakika


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