Üniversitemizce Düzenlenen Filyos Çalıştayı Sonuçlarının Yansıtıldığı Kitap Tanıtıldı - Son Dakika

Üniversitemizce Düzenlenen Filyos Çalıştayı Sonuçlarının Yansıtıldığı Kitap Tanıtıldı
02.06.2021 14:18
Üniversitemizce Düzenlenen Filyos Çalıştayı Sonuçlarının Yansıtıldığı Kitap TanıtıldıVali Mustafa Tutulmaz, ülkemizin ekonomik açıdan kalkınmasında, yatırım, üretim ve istihdam da önemli bir rol oynayacak olan Filyos vadisi projesine bilimsel katkı sunmak amacıyla üniversitemizce...
Üniversitemizce Düzenlenen Filyos Çalıştayı Sonuçlarının Yansıtıldığı Kitap TanıtıldıVali Mustafa Tutulmaz, ülkemizin ekonomik açıdan kalkınmasında, yatırım, üretim ve istihdam da önemli bir rol oynayacak olan Filyos vadisi projesine bilimsel katkı sunmak amacıyla üniversitemizce düzenlenen çalıştayın sonuçlarının yansıtıldığı kitabın tanıtım etkinliğine katıldı.
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