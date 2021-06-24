Üniversitemizde 2021 Yılının İlk Meyok Toplantısı Yapıldı 01-02-2021 - Son Dakika

Toplantıya Üniversitemiz Rektör Yardımcıları MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Bülent EKER ve Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI da katıldı.

Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız