Üniversitemizde Edebiyat: Çocukların Düş ve Düşünce Yolculuğu Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Gazi Eğitim Fakültesi Salı Konferanslarının 16'ncısında "Edebiyat: Çocukların Düş ve Düşünce Yolculuğu" başlıklı etkinlik düzenlendi. Etkinliğe konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sedat Sever katılan isim oldu.

Etkinliğe Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı. Rektörümüz Prof. Dr. Yıldız, Gazi Üniversitesinin 95'inci yılı sebebiyle Gazi Eğitim Fakültesi ile tüm fakülte bünyelerinde etkinliklerin devam ettiğini belirterek, konferans davetini kabul eden Prof. Dr. Sedat Sever ile etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Sedat Sever konuşmasında çocukların erken yaşlardan itibaren düş ve düşünce yolculuğuna niçin çıkarılması için kurumsal ipuçlarını izleyenlerle paylaşacağını söyledi. Prof. Dr. Sever, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın 'Uyusun da büyüsün ninni' şiiriyle sunumuna başladıktan sonra annelere mesaj gönderdi: "Çocuklar doğduktan sonra hem analarının hem de Türkçe'nin sütüyle beslenmelidir. Böyle olduğu zaman çocuklarımızın düş ve düşünce serüveni başlamış olacaktır. "

Gazi Üniversitesinin Cumhuriyetimizin anıt kurumlarından biri olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Sever, Dağlarca'dan 'Doğa ve insan' şiiriyle bu kez çocuklara mesaj göndererek, "Çocukların temel gereksinmesi sevgiyle başlar. Ancak bu tek başına yetmez. Çocuklar merak duygusunu, öğrenme isteğini ve girişimciliğini geliştirebilmek için uyarana ihtiyaç duyar. Uyaran yoluyla kendi kişilik yapısı gelişir. Yani uyarıcıları çocuğun yaşamına katmamız gerekiyor. Böylelikle sorun çözme becerisi gelişmiş, eleştirebilen, düşünebilen yaratıcı bireyleri topluma kazandırabiliriz. Çağdaş ülkelerdeki eğitim sistemi de bu düşünce üzerinden hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sedat Sever sunumunun devamında düşüncenin erken yaşlarda başlamasıyla birlikte çocuklarda zihinsel gelişmenin de aynı derece gelişeceğini anlattı. Konferans sunumun ardından soru-cevap kısmıyla sona erdi.