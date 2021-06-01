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Üniversitemizde İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Projesi Kapsamında Toplantı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Üniversitemizde İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Projesi Kapsamında Toplantı Gerçekleştirildi

01.06.2021 18:07
Üniversitemizde İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Projesi Kapsamında Toplantı Gerçekleştirildi, System.String[]

Üniversitemizin ortaklarından olduğu İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Saha Aktörleri Yetiştirme/Geliştirme Projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

Üniversitemizin ortaklarından olduğu İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Saha Aktörleri Yetiştirme/Geliştirme Projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Üniversitemizin yapmış olduğu çalışmalar ele alındı.

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Rektörümüz, Adalet Bakanlığı, Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ortaklığı ve iştirakçi üniversiteler iş birliği ile 81 ile 300 bin "İnsan Hakları Danışmanı, İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Formatörü, Sosyal Arabulucu" yetiştirme projesinde Ortak, İştirakçi ve Yararlanıcı Kurum olarak Üniversitemizin de yer aldığını belirterek, Proje Yönetim Kurulu ve Proje Saha Yürütme Kurulu'nda yer alan öğretim üyelerimizin konu ile ilgili çalışmalarını değerlendirmek üzere bir arada bulunduklarını ifade etti.

Proje doğrultusunda planlanan hedeflere kısaca değinen Rektörümüz, " Sertifika programlarının en üst düzeyde başarılı olması için, ülke genelinde 300'den fazla akademisyen görevlendirilecek, faaliyetlerin sistematik hale gelmesi için beş farklı üniversitenin; İnsan Hakları ve Sosyal Arabuluculuk Araştırma Uygulama Merkezi, İnsan Hakları ve Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirme Araştırma Uygulama Merkezi, Yerel Yönetimlerle, Özel Sektör Alanlarında İnsan Haklarını Güçlendirme ve Şiddetle Mücadele Araştırma Uygulama Merkezi, Çocuk/Aile Odaklı Sosyal Riskler ve Şiddet Mağdurları İçin Yeniden Sosyal Uyum Araştırma Uygulama Merkezi, İnsan Hakları Okulu Olarak Aile ve Aile Odaklı Sosyal Belediyecilik Araştırma Uygulama Merkezi olmak üzere Ankara'da 5 ayrı Araştırma Uygulama Merkezi kurulacaktır. " dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman başkanlığındaki toplantıya, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, HEGEM Vakfı Genel Başkanı Adem Solak, Başkan Vekili Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Metin Köse, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyüp Kul, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. H. Yusuf Acuner katıldı.

RTEÜ BASIN

Üniversitemizde İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Projesi Kapsamında Toplantı Gerçekleştirildi

Adalet Bakanlığı, Yürütme Kurulu, Öğretim Üyesi, İnsan Hakları, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Üniversitemizde İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Projesi Kapsamında Toplantı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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