Üniversitemizde "Köklerimizin İzinde-7: Muhammed Ayaz İshakî" Adlı Konferans Düzenlendi - Son Dakika

Üniversitemiz Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen "Köklerimizin İzinde-7: Muhammed Ayaz İshaki" adlı konferans çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramilya Yarullina Yıldırım, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi TÖMER Müdürü Prof. Dr. Nezir Temur, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Oturum yönlendiriciliğini Öğr. Gör. Mehmet Er'in yapmış olduğu konferans, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ın açılış konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Musa Yıldız, konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere, Gazi TÖMER Müdürü Prof. Dr. Nezir Temur'a ve vereceği kıymetli bilgiler için Prof. Dr. Ramilya Yarullina Yıldırım'a teşekkürlerini sunarak sözlerine başladı.

Prof. Dr. Yıldız, "Muhammed Ayaz İshaki, Kuzey Türklerinin kültürel ve milli uyanış döneminde yetişmiş önemli bir büyüğümüzdür. Milli kültürün, eğitim ile gelişeceğine inanan Ayaz İshaki, yazılarında ve eserlerinde Avrupalılaşma ve ıslahat hareketlerine geniş yer vermiştir. Bu minvalde Sadri Maksudi Bey ile birlikte Kazan Türklerinin milli hukuklarını savunmayı sürdürmüştür. 1934-1938 yılları arasında Mançurya, Kore, Japonya, Arabistan ve Finlandiya'ya geziler yaparak bu ülkelerde yaşayan Kazanlıların teşkilatlanmasına önemli katkılar sağlamıştır" dedi ve Ayaz İshaki'nin yaşamı hakkında değerli bilgiler sunarak konuşmasını tamamladı.

Prof. Dr. Ramilya Yarullina Yıldırım ise sözlerine, başta Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız olmak üzere konferansı düzenleyen Gazi TÖMER Müdürü Prof. Dr. Nezir Temur'a ve katılımcılara, selamlarını ve teşekkürlerini ileterek başladı.

Prof. Dr. Yarullina Yıldırım konuşmasında, Abdullah Tukay'ın "Kim O? " adlı şiirinde Muhammed Ayaz İshaki'ye ithafen yazdığı şu dizeleri paylaştı:

"Kim o, milletimizi uyandıran, yükselten?

Kim o, bizi dilli eden, karanlıktan aydınlığa çıkaran?

Kim o, bir milletin yok olmasının ne demek olduğunu anlatan?

Kim o, düşmanlarımızın kim olduğunu açıklayan?

…"

Prof. Dr. Yarullina Yıldırım konferansın devamında, Muhammed Ayaz İshaki'nin hayat hikayesi, düşünce hayatının şekillenmesinde etkili olan durumlar, başta Kazan Türkleri olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşamını sürdüren Türk halklarının gelişimi ve hakları için yapmış olduğu çalışmalar, eserleri ve düşünceleri ile etkilediği önemli şahsiyetler hakkında bilgiler verdi.

Konferans, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.