Üye Girişi
Üniversitemizde Kusi Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Üniversitemizde Kusi Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

02.07.2021 11:07
Üniversitemizde Kusi Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Gerçekleşti, System.String[]

Üniversitemizde KUSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Gerçekleşti Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleşen Tarım Üniversite Sanayi İş Birliği Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, 30 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşti.

Üniversitemizde KUSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Gerçekleşti Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleşen Tarım Üniversite Sanayi İş Birliği Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, 30 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, il müdürleri, firma temsilcileri ve davetliler katıldı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer, açılış konuşmasında dünyada sanayi gelişimi hakkında bilgi vererek, "Günümüzde üretimi tamamen robotlara devreden, yapay zekayı geliştiren, siber fiziksel sistemlere dayalı üretime geçen, insan gücünü fiziksel düzeyden beyinsel düzeye taşımayı başaran ülkeler dördüncü sanayi devrimini başlatmışlardır. Sanayi devrimi denilen bu aşamada gelişmiş toplumların gerisinde kalmamız ancak kamu kurum ve kuruluşlarımız üniversitelerimiz, sanayicilerimiz ile inovasyon ve AR-GE çalışmalarımıza önem vermemizden, teknolojiye yapılacak yatırımlardan geçmektedir. " dedi.

Aydın Valiliği, Üniversitemiz ve Aydın Sanayi Odası arasında kamu-üniversite-sanayi iş birliği protokolü imzalanacağını belirten Ahmet Bayramer, "Üniversite öğrencilerimize öğrenim süreleri boyunca sanayimizin tüm üretim hatlarında ve AR-GE Tasarım Merkezi çalışmalarında bulunma fırsatı tanımamızda teknolojiye yapılacak yatırımlardandır. Protokolün hayata geçirilmesine imkan sağlayan Vali Hüseyin Aksoy'a, Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay'a, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Pro. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol'a teşekkür ederim" dedi ve ilin ihracat ve ithalat verilerini paylaşarak konuşmasını tamamladı.

Aydın Sanayi Odası Danışmanı Fahrettin Koşan "Güzel Aydınımızın İhracatta Hak Ettiği Yere Gelmesi İçin Neler Yapıyoruz? " başlıklı sunumunda Aydın'ın ihracatını güçlendirmek adına yapılan çalışmalar, karşılaşılan sorunlar ve üretilen çözümler hakkında bilgi verdi.

İhracata başlamak isteyen firmaların altyapıyla ilgili finans bulma noktasında devlet desteklerinden faydalanabileceklerini belirten Fahrettin Koşan, firmalar ile yaptıkları incelemelerde tespit ettikleri sorunları ve çözüm önerilerini dinleyiciler ile paylaştı.

Gümrükçünün, lojistik firmasının, sigortacının ve bankacının önemine vurgu yapan Fahrettin Koşan, yurtdışındaki alıcıların numune talebi hakkında da bilgi verdi ve eğitimlerin devam edeceğini söyleyerek konuşmasını tamamladı.

Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay kapanış konuşmasında, ihracat konusunda bilgi birikimi geniş kişilerden yararlanmanın önemine vurgu yaparak "Sanayi sadece satmaktan, ihraç etmekten ibaret değil. Ürettiğimiz ürünün kalitesini niteliklerini değiştirerek geliştirerek, uygun fiyata üretmeye çalışmak, kalitesini arttırarak satışları yükseltmek ve daha çok kazanarak hasılayı arttırarak kendimize ve içinde yaşadığımız kentin yanı sıra ülkeye daha fazla katkıda bulunmak oldukça önemli. " dedi.

Valilik koordinasyonu ile üniversite-sanayi arasında protokol hazırlandığını belirten Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, protokol sayesinde üniversite sanayi iş birliğinin devam edeceğini bununda taralar ve kent için büyük önem taşıdığını ifade etti ve emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek konuşmasını tamamladı.

Ömer Faruk Günay, Üniversite, Tarım, Aydın, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Üniversitemizde Kusi Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı 11:02 Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek 10:51 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek Taraftarların 10:39 Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 09:31 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı 09:11 İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı
İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? 09:06 İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı 22:38 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı

Son Dakika Haberleri
11:01 Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı
10:56 Dolar güne yükselişle başladı! 8,69'dan işlem görüyor
10:50 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek
10:46 Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek
10:38 Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir
10:29 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar
10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi
09:49 Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir
09:31 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var
Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti         
11:16
Dolar güne yükselişle başladı! 8,69'dan işlem görüyor Dolar güne yükselişle başladı! 8,69'dan işlem görüyor         
10:56
Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek         
10:47
Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar         
10:21
Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir         
09:49
Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı Hukukçular Elmalı davası hakkında konuştu: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı         
09:23
Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti         
09:09
THY, 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiasını yalanlandı THY, 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiasını yalanlandı         
02:41
İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu         
22:16
Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı         
20:34
Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı         
20:03
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı         
15:42
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 11:26:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversitemizde Kusi Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement