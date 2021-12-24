Üniversitemizde Ödüllü Şiir Okuma Yarışması Final Coşkusu Yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversitemizde Ödüllü Şiir Okuma Yarışması Final Coşkusu Yaşandı

24.12.2021 15:20

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Yedi Güzel Adam Kitap Kahve ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilgi ve Değerler Topluluğu tarafından Üniversite Geneli Öğrenciler Arası Ödüllü Şiir Okuma Yarışması Final Programı Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezinde geçekleştirildi.

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Yedi Güzel Adam Kitap Kahve ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilgi ve Değerler Topluluğu tarafından Üniversite Geneli Öğrenciler Arası Ödüllü Şiir Okuma Yarışması Final Programı Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezinde geçekleştirildi.

Program, Yedi Güzel Adam Kitap Kahve Proje ve Yarışma Koordinatörü Sena Nur Şen ve Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ın selamlama konuşmaları ile başladı.

Yedi güzel adam kitap kahve tanıtım filminin ilgiyle takip edildiği gecede finalistlerin hazırlamış olduğu toplu İstiklal Marşı okuma gösterisi davetlilerden alkış topladı.

Finalistler tarafından Abdurrahim Karakoç, Nurullah Genç, Mehmet Akif Ersoy, Bahattin Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Necip Fazıl Kısakürek'in eserlerinin seslendirildiği final programında üstatların fikir dünyalarını anlatan videolar da beğeniyle izlendi.

Öğr. Gör. İrfan Çalık, Öğr. Gör. Hasan Örücü, Doktor öğretim Üyesi- Şair Mehmet Şamil Baş ve Öğr. Gör. -Bilgi ve Değerler Topluğu Danışmanı Taner Erol'dan oluşan jüri üyeleri finalistlerin performanslarını fon müziği-şiir uyumu, nefesini ve heyecanını yönetebilme, telaffuz-tonlama, şiir diline hakimiyet/ jest ve mimikler, sahne performansı, yorum; şiirin temasının kavranması ve hissettirilmesi kriterlerini esas alarak değerlendirdiler.

Değerlendirme sonucunda Ahmet Yaşar "Canım İstanbul" adlı şiirle birinciliği, Mustafa Yeşil "Bülbül" adlı şiirle ikinciliği, Sefa Ekrem Yılmaz ise "Uyan Artık Yiğidim" adlı şiirle üçüncülüğü elde etti.

Finalistlere hediyeleri Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Torlak ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet İshak Demir tarafından verildi.

Jüri üyelerine hediyelerini Ensar Vakfı Rize Şube Başkanı Fethullah Şen ve Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Çakır verdi.

Program, finalist Sefa Ekrem Yılmaz'ın Mağusa Limanı ve Gönül Dağı adlı türküleri seslendirmesi ve günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, gençlik, Kitap, Şiir, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Üniversitemizde Ödüllü Şiir Okuma Yarışması Final Coşkusu Yaşandı - Son Dakika


Son Dakika
16:09 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'a tartışma daveti yaptı
16:05 Aziz Yıldırm'ı canlı yayına davet eden Ali Koç'tan sert sözler: Cesur görünümlü lidersin
15:45 Ali Koç'tan tüm taraftarları mutlu edecek açıklama: 2-3 tane daha nokta transfer atışımız var
15:41 Ali Koç'tan camiayı havaya uçuracak açıklamalar: 2-3 tane daha nokta atışı transferimiz var
15:20 Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Edin Dzeko'nun dedesi yaşamını yitirdi! Tabutu kendisi mezara indirdi
15:15 Edin Dzeko'nun acı günü! Tabutu mezara bizzat kendisi indirdi
15:14 İstanbul'daki barajların doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesinde
15:12 İstanbul barajlarının doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesinde
15:08 Uğur Dündar, Fenerbahçeli taraftarların Zaha'nın faturasını kendisine kesmesine sitem etti
15:04 Canlı yayında içini döktü! Fenerbahçeliler, Zaha'nın faturasını Uğur Dündar'a kesmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2023 16:23:11. #1.11#
SON DAKİKA: Üniversitemizde Ödüllü Şiir Okuma Yarışması Final Coşkusu Yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement