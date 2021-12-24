Üniversitemizde Ödüllü Şiir Okuma Yarışması Final Coşkusu Yaşandı

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Yedi Güzel Adam Kitap Kahve ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilgi ve Değerler Topluluğu tarafından Üniversite Geneli Öğrenciler Arası Ödüllü Şiir Okuma Yarışması Final Programı Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezinde geçekleştirildi.

Program, Yedi Güzel Adam Kitap Kahve Proje ve Yarışma Koordinatörü Sena Nur Şen ve Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ın selamlama konuşmaları ile başladı.

Yedi güzel adam kitap kahve tanıtım filminin ilgiyle takip edildiği gecede finalistlerin hazırlamış olduğu toplu İstiklal Marşı okuma gösterisi davetlilerden alkış topladı.

Finalistler tarafından Abdurrahim Karakoç, Nurullah Genç, Mehmet Akif Ersoy, Bahattin Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Necip Fazıl Kısakürek'in eserlerinin seslendirildiği final programında üstatların fikir dünyalarını anlatan videolar da beğeniyle izlendi.

Öğr. Gör. İrfan Çalık, Öğr. Gör. Hasan Örücü, Doktor öğretim Üyesi- Şair Mehmet Şamil Baş ve Öğr. Gör. -Bilgi ve Değerler Topluğu Danışmanı Taner Erol'dan oluşan jüri üyeleri finalistlerin performanslarını fon müziği-şiir uyumu, nefesini ve heyecanını yönetebilme, telaffuz-tonlama, şiir diline hakimiyet/ jest ve mimikler, sahne performansı, yorum; şiirin temasının kavranması ve hissettirilmesi kriterlerini esas alarak değerlendirdiler.

Değerlendirme sonucunda Ahmet Yaşar "Canım İstanbul" adlı şiirle birinciliği, Mustafa Yeşil "Bülbül" adlı şiirle ikinciliği, Sefa Ekrem Yılmaz ise "Uyan Artık Yiğidim" adlı şiirle üçüncülüğü elde etti.

Finalistlere hediyeleri Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Torlak ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet İshak Demir tarafından verildi.

Jüri üyelerine hediyelerini Ensar Vakfı Rize Şube Başkanı Fethullah Şen ve Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Çakır verdi.

Program, finalist Sefa Ekrem Yılmaz'ın Mağusa Limanı ve Gönül Dağı adlı türküleri seslendirmesi ve günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi.

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