Üniversitemize Uluslararası Öğrencilerden Yoğun Talep - Son Dakika
Üye Girişi
Üniversitemize Uluslararası Öğrencilerden Yoğun Talep

Üniversitemize Uluslararası Öğrencilerden Yoğun Talep

10.08.2021 16:35

Üniversitemiz uluslararasılaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Üniversitemiz uluslararasılaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Uluslararası öğrenci müracaatlarının sona ermesi dolayısıyla Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman bir açıklama yaptı.

Rektörümüz, "Şu anda Üniversitemizde 49 farklı ülkeden 665 uluslararası öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. Üniversite olarak 2021 yılında yoğun bir uluslararası öğrenci talebiyle karşılaştık. 2021 yılında 405 lisans ve 180 ön lisans olmak üzere toplamda 585 kontenjan ilan ettik. İlan ettiğimiz 585 kontenjana 83 ülkeden 7. 375 öğrenci müracaat etti. Müracaatlar ilgili komisyon tarafından ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda 405 lisans kontenjanına 378 ve 180 ön lisans kontenjanına da 168 öğrenci olmak üzere toplamda 546 yeni öğrenci Üniversitemize kayıt yapmaya hak kazandı. " dedi.

16-20 Ağustos tarihleri arasında asıl listeden yerleşen adayların kayıtlarını yapacaklarını ifade eden Rektörümüz, "Boş kontenjan kalması durumunda 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında yedek listeden yerleşenler kayıtlarını yapacaklardır. Yeni kaydolacak öğrencilerle birlikte Üniversitemizde okuyan uluslararası öğrenci sayısı 1. 000'i geçecektir. Üniversitemize ve ilimize hayırlı olsun. " diye konuştu.

2021 Yılı Uluslararası Öğrenci Başvuru Değerlendirme Sonuçları ve Kesin Kayıtları ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500
Türkiye Maarif Vakfı ile Katar Üniversitesi arasında yapılan işbirliği, 30 öğrenciye tam burs sağlayacak Türkiye Maarif Vakfı ile Katar Üniversitesi arasında yapılan işbirliği, 30 öğrenciye tam burs sağlayacak

Hüseyin Karaman, Üniversite, Lisans, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Üniversitemize Uluslararası Öğrencilerden Yoğun Talep - Son Dakika


Son Dakika
18:13 CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Ekrem İmamoğlu'na: Seçimleri partimiz kazanır
18:09 CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Ekrem İmamoğlu'na: Seçimleri partimiz kazanır
17:55 CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan'dan tek cümlelik paylaşım
17:51 CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan'dan tek kelimelik paylaşım
17:54 UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan tarihi çağrı: Gelin hep birlikte şehirlerimizi dirençli hale getirelim
17:50 UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan tarihi çağrı: Gelin hep birlikte şehirlerimizi dirençli hale getirelim
17:50 Galatasaraylı Çocuk, Arda Güler'in Golüne Sevinmediği İçin Sosyal Medyada Gündem Oldu
17:46 Tepki bile vermemişti! Minik Galatasaraylı, Arda Güler'in golüne bakın neden sevinmemiş
17:37 Avustralya, Twitter'a nefret söylemleri için ceza kesileceğini açıkladı
17:35 Avustralya, Twitter'a nefret söylemleri için ceza kesileceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2023 18:25:51. #1.11#
SON DAKİKA: Üniversitemize Uluslararası Öğrencilerden Yoğun Talep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement