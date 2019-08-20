Son Dakika Haberleri: "Üniversitemizi daha ileriye taşımak temel hedefimizdir"
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"Üniversitemizi daha ileriye taşımak temel hedefimizdir"

1 saat önce

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ali Akdoğan, "Şehrimizin tüm dinamikleri ile üniversitemizi bulunduğu konumdan daha ileriye taşımak temel hedefimiz ve en büyük görevimiz olacaktır.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ali Akdoğan, "Şehrimizin tüm dinamikleri ile üniversitemizi bulunduğu konumdan daha ileriye taşımak temel hedefimiz ve en büyük görevimiz olacaktır." dedi.
Akdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, ODÜ'nün 13 yıllık kısa geçmişine rağmen gerek akademik, gerekse fiziksel manada büyük gelişme gösterdiğini belirtti.
Üniversitenin bugün geldiği noktada Türkiye'de hatırı sayılır üniversiteler arasında yerini aldığını vurgulayan Akdoğan, "13'üncü yılında rektörlük görevini devraldığım Ordu Üniversitesini ulusal ve küresel ölçekte bilimsel çalışmaları ile adından söz edilen bir üniversite olması için nitelik, ehliyet, birlik, beraberlik ve ortak akıl ile adalet, liyakat ve etik değerlerden ödün vermeden şehrimizin tüm dinamikleri ile üniversitemizi bulunduğu konumdan daha ileriye taşımak temel hedefimiz ve en büyük görevimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.
Akdoğan, evrensel ilkelere bağlı, milli ve manevi değerleri önemseyen ve özümseyen nesil yetiştirebilmek için ellerinden gelen her türlü gayret ve çabayı sarf edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Üniversitemizi akademik ve idari personeli, mezun edeceği öğrencileri ve fiziki imkanları ile en kısa sürede Ordu halkının hak ettiği ve gurur duyduğu üniversite haline getireceğimize inancımız tamdır. Bu düşüncelerle beni bu göreve uygun görmelerinden dolayı saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi duygularımla şükranlarımı ve saygılarımı arz ederim."
Türkiye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:02 Kaynak: AA
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