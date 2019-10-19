Son Dakika Haberleri: "Üniversitemizin üst sıralara çıkacağına inanıyoruz"
Son Dakika Güncel 'Üniversitemizin üst sıralara çıkacağına inanıyoruz'

"Üniversitemizin üst sıralara çıkacağına inanıyoruz"

1 saat önce

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarının (URAP) listesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarının (URAP) listesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Rektör Dereli, İSTE'nin 23 Nisan 2015'te kurulduğunu hatırlatarak, büyük oranda 2014-2018 verileri ile yapılan sıralamada yaklaşık 2 yıllık kayıp yaşadıklarını söyledi.

Buna rağmen 30 basamak yükseldiklerini ifade eden Dereli, tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında 27'inci, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 29'uncu olduklarını belirtti.

Katkı sağlayan herkese teşekkür eden Dereli, "Zamanla lisansüstü öğrenci ve mezun sayımız arttığında, üniversitemizin üst sıralara çıkacağına inanıyoruz ve buna inancım tamdır." dedi.

İskenderun, 23 Nisan, Rektör, Dereli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:08 Kaynak: AA
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