Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarında SAÜ'ye Yoğun İlgi

Sakarya Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 3-6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen "Üniversiteni KeşfetSanal Fuarı"na katıldı.

Tercih sürecinde ikinci kez yükseköğretim kurumlarını dijitalortamda bir araya getiren Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı2021'de yerini alan Sakarya Üniversitesi, öğrenci ve velilerininyoğun ilgisini çekti.

YÖK'ün koordinesinde 200'den fazla yükseköğretimkurumunun katılımı ile gerçekleştirilen sanal fuarda öğrenciadayları, canlı tanıtım etkinlikleri, sesli ve görüntülü görüşmelerile Sakarya Üniversitesini tanıma olanağı buldu. Öğrenciler, ayrıca sanal ortamda fakülte ve birim temsilcileriyle canlı sohbetederek merak ettikleri konularda soru sorma fırsatını elde etti.

Üniversite tercihi yapacak gençlere SAÜ'nün programları, bölümleri, yurt ve burs imkanları, üniversitedeki sosyal vekültürel faaliyetler başta olmak üzere öğrencilere sunulanimkanların anlatıldığı fuarda, SAÜ standını 4 gün boyunca çoksayıda aday öğrenci ziyaret etti. 29 kez görüntülendi.